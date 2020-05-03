Память, собранная по крупицам

Много лет устькаменогорец Марат Кажибеков искал хоть какие-то сведения о своем отце – участнике Великой Отечественной войны. И только недавно ему удалось обнаружить такую информацию и узнать, что он был настоящим героем.

Неисчислимые беды принесла Великая Отечественная война в каждый дом, каждой семье. Сколько отцов, братьев, сестёр погибло на полях сражений, в плену, пропали без вести. Судьбы многих из них остаются до сих пор неизвестными.

– Долгие годы пытался найти хоть какие-то сведения об отце Кажибеке Елюбаеве, – говорит устькаменогорец Марат Кажибеков. – Было известно лишь то, что он родился в 1906 году, воевал на фронте, был ранен и погиб в апреле 1945 года при штурме Берлина. К сожалению, долгое время не удавалось установить номер войсковой части, где он служил и место его захоронения.

В архивах Министерства обороны Российской Федерации было установлено, что Кажибек Елюбаев до войны проживал в ауле Сартымбет, что в 48 км от Усть-Каменогорска по алматинской трассе, работал председателем колхоза, воспитывал дочь и двоих сыновей.

После призыва на службу в Красную Армию в июне 1942 года Кажибек Елюбаев попал в действующую армию и в сентябре 1942 года был тяжело ранен. Лечение проходил в госпитале в Барнауле. 11 января 1943 года его направили на Ленинградский фронт, где в составе 798-го артиллерийского полка 265-й стрелковой Выборгской дивизии 1-го Белорусского фронта он сражался в должности командира орудия.

– Отец принимал участие в освобождении от фашистов Эстонии, Латвии, Польшы, Литвы и, наконец, дошел до Берлина, – добавляет Марат Кажибеков. – Был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

При осаде фашистской столицы страшные сражения развернулись по всем направлениям. Окруженные со всех сторон немцы, предчувствуя близкий конец, оказывали ожесточенное сопротивление. В этих условиях отличился наш земляк. За проявленную храбрость и умелые действия 18 апреля 1945 года сержант Кажибек Елюбаев был награжден одной из высших боевых наград СССР – орденом Славы III степени.

…Выписка из наградного листа гласит: «Во время боев по прорыву противника в районе Гросс-Нойендорф (плацдарм на западном берегу реки Одер) 16.04.1945 года товарищ Елюбаев умело и точно вел огонь по рубежам и указанным целям, в результате чего за день боя его орудие уничтожило одну пулеметную точку и 16 немецких солдат, а также подавил одну 75-миллиметровую батарею (3-4 артиллерийских орудия)».

23 апреля 1945 года герой погиб в бою в Берлине в районе Ной-Хоэншёнхаузен. Похоронен на территории советского воинского мемориала в районе Панков, Шенхольцер Хайде, ул. Германенштрассе. В документе сообщается, что в списке захороненных красноармеец Кажибек Елюбаев значится под номером № 617.

– В ближайшее время я хочу вместе с сыновьями посетить могилу отца в Берлине и почтить его память, – признался Марат Кажибеков. – Это будет правильно.

Многие казахстанцы погибли в боях во имя общей победы над фашизмом. С тех пор как окончилась эта страшная война, минуло 70 лет, но до сих пор немало имен значится в списках пропавших без вести…

Ева Ким