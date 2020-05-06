Память о героях вечна

В Усть-Каменогорске стартовал «Жеңіс марафоны» (Марафон Победы), посвященный празднованию 75-летия Великой Победы.

Центральная городская библиотека им. О. Бокея запустила проект «Жеңіс марафоны», в рамках которого в онлайн-режиме в праздничные дни сотрудники учреждения, их дети и внуки прочтут стихотворения, исполнят песни военных лет, а также поздравят восточноказахстанцев с этой знаменательной датой.

– Несмотря на карантин, современные технологии позволяют нам достойно отметить этот священный праздник, – подчеркнула заместитель директора Центральной городской библиотеки им. О. Бокея Жанат Жиенбекова. – Наш долг сегодня – выразить признание бессмертным подвигам великих предков.

Отметим, что принять участие в марафоне могут все желающие. Для этого необходимо записать видеоролик и отправить его на электронный адрес ukcbs@mail.ru.

– Давайте вместе сохраним память о героях и отдадим дань уважения защитникам Родины, – добавила Жанат Жиенбекова.

Также в рамках празднования Дня Победы запланировано проведение челленджа «Мен батырдың ұрпағымын», акций «Мой солдат» (тематические воспоминания, рассказы, эссе) и «Я стихи читаю о войне…».

Будут подведены итоги творческого онлайн-конкурса детских рисунков «Мы – наследники Победы». Сотрудники библиотеки приглашают читателей и всех желающих посетить странички библиотеки в социальных сетях и обещают, что будет интересно и познавательно.

Татьяна Кравченко