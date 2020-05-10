Памятники скорби и славы

Самая замечательная способность головного мозга – способность к забыванию. Это изречение якобы принадлежит всемирно известному русскому ученому, физиологу академику Павлову.

Конечно, с великим ученым не поспоришь! Но разве человечество может забыть величайшую трагедию XX века – мировую

войну с фашизмом, его человеконенавистнической идеологией расового превосходства?

Не может оно забыть героический подвиг и решающий вклад народов бывшего Советского

Союза в разгром оголтелого врага, спасших человечество от порабощения ценой неимоверных лишений и страданий, жизней и бессмертных подвигов воинов, тружеников тыла, детей и стариков, всех людей, на основе единства и любви к Родине.

Я встретил этот проклятый Богом день начала войны в счастливой семье, проживающей в Автономной Советской Социалистической Республике Немцев Поволжья. Испытал многие ужасы военного времени: депортацию, национальное унижение, голод, холод и болезни, непосильный труд, скитания…

В 26 лет умерла моя мать, отец был мобилизован в трудармию.

Наряду с этим я никогда не забуду тепло сердец и участие женщин-солдаток, у многих из которых погибли мужья, на руках остались дети и старики, ко мне, немчурёнку шести лет, не знавшему ни одного слова по-русски, ненавязчиво делились последней коркой хлеба и кусочком картошки, шили и одевали в брезентовую одежду, научили распознавать травы, есть лебеду, крапиву, разные ягоды леса и т. д. При этом я пользовался «благосклонностью» выездного жеребца директора МТС, подворовывая у него горстки овса. Какой замечательный у него был кисель!

Но моя судьба была не самой трагической. Над моей головой не свистели пули, не разрывались снаряды. Кроме того, несмотря на то, что встречались отдельные нелюди, меня всегда окружали добрые, справедливые люди, которым не было дела до того, какой я национальности. Я перед ними в вечном долгу. Это обострённое чувство благодарности не покидает меня и по сей день.

Не обходилось и без курьезов. Когда я работал вторым секретарем Большенарымского райкома партии, патриотам района удалось одними из первых в области построить Мемориал погибшим воинам Великой Отечественной войны.

Строгий, опытный и авторитетный первый секретарь райкома партии, участник Великой Отечественной войны, защитник Ленинграда, кавалер ордена Ленина Ойкен

Рахимович Рахимов на окраине села, где находился памятник героям гражданской войны, заложил Парк Победы. Он знал, как развивается каждое деревце. Но не было там памятника погибшим участникам Великой Отечественной войны. Надо было разработать проект, найти необходимые средства, а главное – заполучить разрешение Совмина Казахской СССР на строительство.

Однажды, будучи в командировке в Усть-Каменогорске, я обнаружил девятиметровую статую Скорбящей матери. Она меня очень впечатлила.

– Что это за статуя? – спросил я директора художественного фонда Клавдию Ильиничну Казакову.

– Да вот, тавричане заказали и уже давно оплатили, но почему-то не забирают.

Я поделился увиденным с заместителем председателя обл-исполкома Изидой Андреевной Кондратьевой.

– Да, – ответила она, – статую создал ленинградский скульптор. Она великолепна.

Я вернулся в художественный фонд.

– Можно я её украду? – спросил я у директора фонда.

– Укради, если сможешь, но я тебе этого не разрешала. – Она мне здесь край не нужна, полдвора занимает.

Когда я поделился этой идеей с Ойкеном Рахимовичем, он усмехнулся и оборвал: «Не мучайся дурью! Если бы она что-то стоила, её давно установили бы в Усть-Каменогорске, там ведь тоже нет ещё достойного памятника героям Великой Отечественной войны». Мне было обидно. Рахимов был для меня авторитетом и всегда доверял мне.

Помог случай. Областное телевидение снимало фильм «Вчера, сегодня и завтра Большенарымского района» к 60-летию образования Казахской СССР. Идея установления Скорбящей матери не покидала меня. Пришлось пойти на хитрость и взять на себя ответственность.

Я предложил съемочной группе начать фильм из Парка Победы, где первый секретарь райкома партии при всех регалиях встречается с ветеранами и, конечно же, уместно это сделать у Мемориала Славы.

Я вспомнил замечательную способность к забыванию запрета и быстро направил три

КамАЗа в Усть-Каменогорск (статуя состояла из трёх частей). Начальник Межколхозстроя К. Саттыбалдин в спешном порядке соорудил постамент, на который ночью следующего дня по приезде водрузили статую Скорбящей матери на удивление и радость проснувшихся большенарымцев. Тавричане пожаловались на произвол второго секретаря Большенарымского райкома партии в обком партии А. К. Протозанову, на что он ответил: «Так им и надо, деньги государственные, а идея святая».

Парк Победы, Мемориальный комплекс, памятник погибшим в Великой Отечественной войне стал центром проведения всех знаковых мероприятий в районе. В Большенарыме я проработал около десяти лет и с большой благодарностью вспоминаю эти годы.

В 1983 году меня избирают вторым секретарем Шемонаихинского райкома партии. Страна готовится отметить 40-летие Великой Победы. Та же проблема: нет достойного памятника героям ВОВ.

Я предложил построить памятник погибшим в Великой Отечественной войне шемонаихинцам.

Об этом я заявил на бюро райкома партии. Председатель райисполкома Ф. Ф. Лукьянов одернул меня, упрекнув: «Вам, второму секретарю райкома, следовало бы знать, что для этого нужно, прежде всего, решение Совмина, проект, смета и реальные средства. Всего этого нет».

Первый секретарь Сергей Анатольевич Кузнецов примирительно усмехнулся, сказав: «Идея хорошая, но утопичная». На это я ответил членам бюро, что памятник будет построен, лишь бы никто не мешал, надеясь на предыдущий опыт под флагом реконструкции.

Я поехал на Восточно-Казахстанский медно-химический комбинат к Е. М. Жаксылекову, директору ИХМЗ А. П. Драенкову, председателю колхоза имени Жданова

Н. Г. Егорину за поддержкой. На следующий день на столе Лукьянова оказалось обращение трудовых коллективов о реконструкции маленького, в виде штыка, памятника при въезде в Шемонаиху. Идею поддержал начальник областного отдела архитектуры А. И. Мегидь, который подготовил проект, ведущие скульпторы В. С. Раппопорт и

П. Н. Шишов отлили шесть бюстов Героев Великой Отечественной

войны, трест «Химстрой» поставил девятнадцатиметровую стелу. Строили методом народной стройки, начиная с учителей, врачей, учащихся школ, работников предприятий и ИТР и заканчивая условно осужденными. «Алтайэнерго» поставил огромные прожекторы, учащиеся школ принесли горшочки с красными цветами и посадили их в клумбы. У Вечного огня положили плиту с такой же надписью, что и в Большенарыме: «Ни камню скорби, ни камню славы не заменить Родине погибшего солдата. Да будет вечной о героях память».

И ныне, в канун 75-летия Великой Победы, мемориальные комплексы Славы будут нести свою Вахту Памяти, являясь летописью истории.

Лео Шик, член АНК,

почетный председатель АНК ВКО, почетный гражданин Шемонаихинского района и города Усть-Каменогорска