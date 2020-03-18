Памятка о мерах профилактики коронавирусной инфекции

Уважаемые граждане!

В целях предупреждения распространения, а также обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Казахстан просим вас соблюдать следующие меры профилактики:

– избегать общения с людьми с признаками вирусных заболеваний (кашель, чихание, насморк, повышенная температура);

– измерять (желательно ежедневно) температуру тела не менее двух раз в день;

– проводить проветривание жилых помещений не менее двух раз в сутки;

– проводить ежедневную влажную уборку, при возможности с применением дезинфицирующих средств (хлорсодержащие средства, спирт 70 %, уксусная кислота, лимонная кислота, сода);

– соблюдать личную гигиену (использовать личное полотенце, мыло, бритвенные приборы и др.);

– мыть руки с мылом (после каждого посещения туалета, рукопожатия, по возвращении с улицы, а также перед приготовлением пищи);

– не касаться руками глаз, носа и рта, находясь в общественных местах, поскольку прикосновение грязных рук способствует попаданию вируса на слизистые;

– промывать полость носа и полоскать рот (носоглотку) слабым раствором соды после посещения мест скопления людей и по возвращении с улицы;

– соблюдать этикет кашля и чихания – прикрывать рот при кашле и чихании одноразовыми салфетками или платочком, после всего необходимо тщательно помыть руки мылом или обработать спиртовым раствором, или дезинфицирующими салфетками с последующим обеззараживанием;

– не контактировать с кашляющими и чихающими людьми, в общественных местах соблюдать с ними дистанцию не менее одного метра;

– при появлении симптомов ОРВИ (повышение температуры тела, затрудненное дыхание, сухой кашель, озноб, ломота в теле, насморк и др.) необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением, обязательно вызвать скорую медицинскую помощь;

– дополнительную консультацию по коронавирусной инфекции можно получить, позвонив в саll-центр по номеру 1406.

Консультацию по коронавирусной инфекции можно получить по единому номеру 1406, также функционирует круглосуточный медицинский call-центр 8 (7232) 701-131 и 8 (7222) 600-500.