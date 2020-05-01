Памяти народного героя

В Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике открылась выставка, посвященная жизни и творчеству Народного героя Респуб-лики Казахстан Касыма Кайсенова.

В преддверии 75-летия Великой Победы создана экспозиция, экспонаты которой повествуют об основных периодах биографии и творческого пути нашего земляка, легендарного партизана Касыма Кайсенова.

Касым Кайсенов родился 23 апреля 1918 года в поселке Асубулак Уланского района Восточно-Казахстанской области.

Пройдя школу советской разведки, в годы Великой Отечественной войны он не только смог проявить мужество и героизм, но и реалистично описать в своих произведениях страшные события самой кровопролитной войны в истории человечества. Его книги «Молодой партизан», «Илько Витряк», «Партизаны Переяславля», «В пасти у смерти», «Мальчик в тылу врага», «На Днепре», «Партизанские тропы», а также многочисленные рассказы, очерки, сборники повестей помогают взглянуть на историю глазами фронтовика, прошедшего через горнило войны.

– В этой экспозиции представлены личные вещи военного писателя Касыма Кайсенова, переданные музею его родными ещё при жизни героя, – говорит заместитель директора по науке Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника Гульжан Кашаку. – К примеру, этот старинный белый телефонный аппарат и настольная лампа находились в доме героя, когда он жил в Алма-Ате по улице Фурманова. Среди экспонатов – книги с личными автографами, много фотографий, сделанных в студенческие и военные годы, мемориальные вещи, портреты Касыма Кайсенова.

Стоит отметить, что в 2006 году Касым Кайсенов лично побывал в этом музее на выставке «Атамекен», посвященной празднованию Дня Победы над фашистской Германией. Его до глубины души тронуло трепетное отношение земляков-восточноказахстанцев к истории.

– Мы очень гордимся тем, что при жизни Касым Кайсенов посетил наш музей и дал нам благословение. Отрадно, что в нашем регионе такая богатая фондовая коллекция, посвященная настоящему герою. Касым Кайсенов по праву может считаться наследником воинской доблести своих знатных предков – Кабанбай батыра и Барак батыра. Своим героем его считала не только казахская земля, но и украинский народ, который благодарно хранит память о его мужестве и героизме при освобождении их родины во время Великой Отечественной войны. Прошло уже 14 лет, как среди нас не стало этого легендарного человека, но подвиги Касыма Кайсенова, его заслуженный труд навечно остались в памяти народа, – отметила заместитель директора по науке областного этнографического музея Гулжан Кашаку.

По окончании карантина ценителей истории и краеведов будет ожидать приятный сюрприз. В парке имени Касыма Кайсенова откроется дом-музей. В нем будут представлены личные вещи знаменитого партизана – рабочий стол, предметы интерьера, книги, картины, фотографии. Музейные работники уверены, что все это будет способствовать патриотическому воспитанию казахстанской молодёжи. Представители молодого поколения смогут больше узнать о человеке, который когда-то жил на этой земле и в судьбоносный час отправился ее защищать.

Ева Ким

Дмитрий Франчук