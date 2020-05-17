О русской келинке Маше

«Сіз қазақша сөйлейсіз бе?!» – эту фразу жительница Алтая Мария Масимова слышит неоднократно. А когда она положительно отвечает на государственном языке, то на нее смотрят как на восьмое чудо света, хотя сама девушка считает, что язык своей страны знать естественно и необходимо.

Мария родилась в Урыле Катон-Карагайского района. Многие, узнав об этом, решат, что в казахском селе выучить язык не стоит никаких усилий. Спешим сообщить, что это мнение ошибочное.

– Большое заблуждение предполагать, что в Урыле все, независимо от национальности, говорят на казахском, – поделилась она. – Я училась в русской школе и государственный язык изучала в рамках школьной программы. В седьмом классе у нас сменилась учительница, она стала занижать мне оценки, мотивируя тем, что я не стараюсь и не хочу говорить на казахском.

Слова педагога сыграли свою роль – школьница решила доказать обратное. И на протяжении нескольких лет ее лучшими друзьями стали словарь и разговорник. Поддержала подруга Асемгуль, которая старалась говорить с ней только на казахском.

– Спасибо Асем за терпение, – говорит девушка, – она, не уставая, объясняла мне, как строить или произносить ту или иную фразу. Уже через два года я освоила язык.

Сейчас Мария не просто понимает и говорит на государственном, но и преподает в школе казахский язык и литературу, читает казахских классиков в оригинале, а также выступает на мероприятиях в качестве ведущей.

По словам девушки, чтобы освоить любой язык, в первую очередь необходимо желание. И когда оно есть, то ничто не сможет помешать – ни мнение окружающих, ни отсутствие репетитора или времени. Все это пустые отговорки.

– Выучить не сложно, – подчеркнула героиня, – главное – захотеть.

Со временем Марии решила связать с государственным языком профессиональную жизнь. Она поступила на факультет казахской филологии, что вызвало удивление, когда девушка славянской внешности первый раз зашла в аудиторию.

– Когда зашла в группу, на меня все посмотрели с недоумением, – рассказала она. – Кто-то сказал, что я ошиблась. Услышав мою речь, они еще больше удивились.

Так же отреагировали и первые ученики, когда к ним на урок казахского языка пришла русская учительница. Но потом наперебой стали задавать вопросы: почему и как выучила? Для них молодой педагог стала примером для подражания. Ведь они поверили в то, что тоже смогут освоить государственный язык, стали прилежно учиться и взяли в руки разговорники.

Каждый день на уроках казахского языка и литературы Мария открывает им удивительный мир национальной культуры, знакомит с личностями мирового масштаба, такими как Абай Кунанбайулы, прививает любовь к Родине, раскрывает потенциал двуязычия и рассказывает о перспективах.

Добавим, что и перед самой девушкой открыты все горизонты, так как она заочно получила еще одну специальность – учителя истории…

– В школах собираются внедрять преподавание некоторых предметов, в том числе истории Казахстана, на казахском, – подчеркнула педагог. – Уверена, что мои знания будут востребованы.

Не зря гласит мудрость: «Мы притягиваем то, что внутри нас». Любовь девушки к казахскому познакомила ее с будущим спутником жизни Саматом, который, кстати, по национальности казах. Они встретились в школьные годы, с тех пор больше не разлучаются. Самат из династии казцинковских работников, как его папа, дяди и двоюродные братья, трудится машинистом ПДМ и очень ценит свою работу.

Семья будущего супруга встретила Марию добродушно, особенно она приглянулась Кариме-апа, для которой стала внучкой.

А вместе они красивая интернациональная семья, где Мария инициатор поговорить на языке Абая.

– Разговорный использую с друзьями, коллегами по работе и, конечно, дома с родственниками, – отметила она. – Когда бываем в гостях в соседних регионах, например в Сарыбеле, где в основном все разговаривают на казахском, то чувствую, что ко мне относятся с уважением и гордятся моими успехами.

Мария считает, что любой человек, живущий в Республике Казахстан, должен приложить максимум усилий, чтобы выучить государственный язык. Тем более что у нас есть для этого все условия: многие родные и друзья великолепно владеют двумя языками. Так что смело звоните им и начинайте с фразы: «Сәлем, қалың қалай?»

Большие планы у Марии Масимовой и на своих будущих детей. Она мечтает научить их как минимум двум языкам – казахскому и русскому, передать национальные традиции, народную мудрость казахов и культурное богатство русского народа. Ведь, по ее мнению, основы любви к Родине и населяющим ее этносам закладываются в семье. Вдвойне счастлив тот ребенок, который слушает бабушкины сказки, уплетая апашкины баурсаки.

Татьяна Кравченко

Район Алтай