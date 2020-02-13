О просветителе – воинам

Вместе со всеми казахстанцами к празднованию 175-летия поэта и просветителя Абая Кунанбайулы готовятся защитники страны. В солдатском клубе войсковой части 2535 прошел тематический вечер «Абай – дара, Абай – дана».

Перед аудиторией, состоявшей из офицеров, сержантов и рядовых Курчумского пограничного отряда, выступил с приветственной речью первый заместитель Курчумского филиала партии Nur Otan М. Калелов, библиотекари

Г. Жаменкенова и Г. Жакупова. Слушателям было интересно узнать некоторые факты из жизни и творчества Абая.

Стихи поэта написаны более полутора веков назад, но не теряют своей значимости и актуальности в современном мире. Абай начал переводить русскую литературу с 1882 года. Благодаря этому до казахов дошли произведения Пушкина, Лермонтова, Крылова и зарубежных классиков.

Исследователи перевода Абая называют более 50 его переводов стихов русских поэтов и писателей. В ходе тематического вечера школьники Д. Медеубай и Ж. Кабденов прочитали пограничникам отрывок из произведения Пушкина «Евгений Онегин» в переводе Абая. Ученики школы № 1 Курчума представили сцену из романа «Путь Абая».

В период с 1890 по 1898 год написано одно из самых знаменитых произведений Абая – прозаическая поэма «Қара сөздер» – «Слова назидания», состоящая из философских притч. В них затрагиваются вопросы морали, человеческих отношений, долга и чести, жизненных ценностей, воспитания молодого поколения и многое другое. «Назидания» созданы Абаем на склоне его лет, когда он познал сполна цену многих человеческих проявлений, недостатков общества.

Информация, представленная на тематическом вечере, была с интересом воспринята защитниками Родины. Многим из них она послужила поводом для дальнейшего самостоятельного изучения наследия Абая.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район