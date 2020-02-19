О книгах расскажет аудиогид

Новый формат выставки, посвященной юбилею Абая, предложили своим особенным читателям сотрудники спецбиблиотеки в Семее.

В этом году весь мир отмечает 175-летний юбилей со дня рождения великого мыслителя, поэта, переводчика и композитора Абая Кунанбайулы. В честь знаменательного события в читальном зале спецбиблиотеки для незрячих и слабовидящих граждан прошла презентация книжной выставки «Ұлы Абайға адалдық» в формате аудиогида.

На ней представлены не только труды самого Абая, но и книги, написанные о нём, старые и новые газеты и журналы со статьями про великого мыслителя, а также переводы его произведений.

– Впервые в истории нашей библиотеки и городских биб-

лиотек мы проводим мероприятие в таком формате. Книги сегодня можно будет услышать, – говорит директор библиотеки Бахытжамал Райымханова. – Хотим рассказать как можно больше о жизни и творчестве нашего великого земляка. В рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» между спецбиблиотекой и городским Дворцом культуры заключен меморандум о сотрудничестве, в рамках которого на CD будет издана литература на государственном и русском языках, увеличится фонд библиотеки и, следовательно, повысится интерес читателей к книгам.

Поскольку большая часть читателей библиотеки являются инвалидами I и II группы по зрению, в фонде хранятся книги, написанные шрифтом Брайля, тактильные издания с плоским начертанием знаков, а также произведения, записанные на CD и кассетах.

При библиотеке работают брайлисты и тифлоинструкторы, которые помогают людям, утратившим зрение, не только читать, но и писать самостоятельно. Так, с 2018 года посетителей библиотеки здесь обучают работать на ноутбуке и пользоваться мобильными телефонами. В первую очередь они изучают расположение клавиш на клавиатуре и их комбинацию, затем самостоятельно пишут тексты и даже выходят в Интернет.

Длительность обучения индивидуальна: от двух месяцев до года. Поскольку у тех, кто потерял зрение недавно, уже есть навыки работы на компьютере и процесс обучения идет быстрее. Тем, кто является инвалидом по зрению с детства, нужно тщательно объяснять, такие термины, как файл, папка и прочие.

– С начала года к нам пришли обучаться 15 человек. Мы выдаем ноутбуки с программой экранного доступа и телефоны с синтезом речи, – рассказывает тифлоинструктор библиотеки Советхан Аюпов. – Они работают на восприятие звука без мыши, только с помощью комбинаций клавиш на клавиатуре. Начинаем обучение с основ. Конечный этап обучения – выход в Интернет. Для людей этой категории доступны все социальные сети, они могут общаться и адаптироваться в социуме. Сегодняшняя выставка также является частью адаптации незрячих, помогает людям стать причастными к творчеству поэтов и писателей.

В ходе мероприятия гости заслушали повествования о жизни и творчестве великого поэта, отметив, что новый формат очень удобен для восприятия. Выставка будет пополняться новыми изданиями об Абае, которые еще выйдут в свет на протяжении года.

Флора Левина

Семей