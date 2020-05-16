О героях былых времен...

Все дальше в историю уходят трагические и героические дни и ночи Великой Отечественной войны, но народная память о них жива.

В 1941 – 1945 годах миллионы советских людей поднялись на защиту Родины и были готовы отдать за нее жизнь. В их числе были и десятки тысяч казахстанцев, сражавшихся в битвах под Москвой и Сталинградом, освобождавших Украину и Белоруссию от фашистского гнета, а также бравших Берлин.

Многие казахстанцы отдали годы своей жизни и сложили головы не только за свободу родной земли, но и за освобождение от фашизма территорий других государств. Одним из таких героев является Айткали Казжанович Курмышев, 1918 года рождения, уроженец п. Чижа Каменского района Западно-Казахстанской области.

Пройдя армейскую службу до начала войны, он вернулся в родные края для дальнейшей работы в должности счетовода Каменского районного комитета КПК. Но неожиданно грянула война, и Айткали призвали в ряды Красной Армии.

Героический путь Айткали Курмышева начался на Прибалтийском фронте в должности командира отделения связи. За боевые заслуги ему присвоили звание старшего сержанта, в 1946 году он вернулся на родину.

В его военной биографии немало подвигов. К примеру, 22 июля 1944 года при прорыве вражеской обороны в районе деревни Ямборг сержант Айткали Курмышев под шквальным огнем противника тянул линию связи вслед за наступающими подразделениями 148-го стрелкового полка. Только за сутки герой лично устранил десять порывов линии, обеспечив бесперебойную связь в бою за деревню Ямборг, тем самым способствовал быстрому занятию нашей пехотой позиций на территории деревни.

Буквально на следующий день в боях за деревню Туровщина сильным минометным огнем вновь порвало линию связи. Храбрый связист, укрываясь в воронках от разрывов снарядов, шесть раз устранял порывы, не покидая района обстрела. Рискуя своей жизнью, сержант Айткали Курмышев обеспечил бесперебойную связь, в результате чего батарея уничтожила три пулеметных гнезда и целый взвод противника.

За проявленную храбрость при выполнении боевой задачи его представили к правительственной награде – ордену Славы III степени. Кроме нее, за свои ратные подвиги он награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Вернувшись с фронта, Айткали Курмышев был назначен председателем рабочего комитета совхоза имени Крупской, к этому времени он уже имел среднее специальное образование, закончив Талгарский сельхозтехникум.

С 1951 по 1957 год работал заместителем председателя колхоза имени Буденного, комплексным бригадиром колхоза имени К. Маркса, заместителем председателя этого же хозяйства, управляющим совхоза № 500. Айткали Казжанович, как умелый организатор и грамотный специалист, добросовестно исполнял любое порученное ему дело.

Подвиги Айткали Курмышева оставили в сердце его внука неизгладимый след, что повлияло на его решение посвятить профессиональную жизнь военной службе. Вспоминая доблесть своего деда, Куат Курмышев достиг звания полковника и в настоящее время является командиром войсковой части Вооруженных сил Республики Казахстан.

Майор Д. Манбеков