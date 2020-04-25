О Виктории из «Квелле»

Дизер – это девичья фамилия нашей героини Виктории Ивлевой, которая более десяти лет возглавляет немецкое этнокультурное объединение «Квелле» района Алтай. Жизнь предков, которые перенесли все тяготы депортации, повлияла на решение нашей героини возрождать родную культуру.

Виктория родилась в Джетыгаре Костанайской области, куда был сослан в трудармию ее дедушка, как и другие немцы. Бабушка Виктории – Эмилия Давыдовна фон Бай – была учителем математики на немецком языке, а дедушка – Георгий Адамович Дизер – учителем немецкого языка.

В 1939 году они были вынуждены покинуть родной Энгельск в АССР немцев Поволжья. Семью жестко разъединили. Дед попал на золотой рудник в далекий степной Казахстан, а бабушка – в Омск.

– Мой отец родился буквально в дороге, и то, что он выжил, было подобно чуду, ведь в страшные времена депортации таких детей безжалостно выбрасывали из вагонов, – вспоминает Виктория Ивлева. – Бабушка была из богатой интеллигентной семьи, у нее была красивая одежда, которую она отдала жене начальника поезда. Таким образом отца удалось спрятать под лавкой.

Семье разрешили соединиться только через семь долгих лет! В 1947 году в Джетыгару приехали бабушка и отец Виктории, чтобы больше никогда не расставаться. Благо, что местные жители, в основном казахи, поддержали молодую семью во всем.

Мать Виктории – Мария по распределению попала из Алматы в Джетыгару. Там она встретила своего будущего мужа, вышла замуж. Она была единственной русской девушкой, которая попала в немецкую семью, потому что немцы жили довольно обособленно, закрыто и ещё долго после войны проживали в бараках. Стоит отдать ей должное, ведь она выучила немецкий, причём особый диалект, всю жизнь готовила немецкие блюда, участвовала в народных немецких праздниках. И сейчас остается верной этой культуре, посещает немецкий клуб «Фрау».

– С детства я была воспитана в строгих традициях, – добавила Виктория. – До шести лет говорила только на немецком языке. Сейчас понимаю речь, но, к сожалению, не могу говорить сама. Интересно, что однажды мне довелось пройти интенсивный курс по обучению казахскому языку, и я с этим справилась, заговорила. А на немецком – барьер. Может быть, это оттого, что раньше люди словно стеснялись своей национальности, не могли открыто разговаривать на родном языке, следовать традициям. С появлением Ассамблеи народа Казахстана четверть века назад всё изменилось в лучшую сторону. Люди стали четко осознавать – несмотря на то, что все мы разных национальностей, вероисповеданий, мы единый народ!

СНОВА В АЛТАЙ

Когда Виктории исполнилось десять лет, её семья переехала в Зыряновск (ныне Алтай). Девочке по состоянию здоровья требовалась перемена климата. Роскошные горы, ели и сосны действительно повлияли благополучно. Мать устроилась работать в школу учителем домоводства, а отец всю жизнь трудился на рудниках, практически до самой пенсии. Семья младшего брата Олега также живет в Алтае.

Сама Виктория, окончив медицинское училище, отправилась на малую родину – к дедушке в Джетыгару, где некоторое время работала

фельдшером. Но здоровье опять подвело, пришлось вернуться в Усть-Каменогорск, где она работала в ВНИИЦветмете. Затем служила в армии в поселке Ахмирово.

– Вышла замуж, родились дети, – отмечает моя собеседница. – Решили уехать в Алтай. Дочь Мария стала менеджером. У неё уже своя семья, двое детей. Сын Антон оканчивает университет в Усть-Каменогорске по специальности «IT-инжиниринг в экономике». Супруг Александр был военным, капитан запаса, сейчас работает главным специалистом службы автоматизации ТОО «Казцинк» в городе Алтай.

В конце 90-х годов, когда была проблема с работой и численность крупного промышленного города сократилась почти вдвое, Виктория Ивлева занялась общественной работой, пройдя курсы в фонде «ЗУБР». Ей довелось реализовывать проекты по занятости молодежи и другие социально значимые вещи.

– Во время благотворительной акции, которую проводил Роберт Ваймер, стала активистом общественного объединения «Немецкий культурный центр «Квелле», что в переводе означает «родник», – говорит Виктория. – Впоследствии по решению старейшин, которые единогласно избрали меня, возглавила это этнокультурное объединение. Роберт Ваймер стоял у истоков создания немецкого объединения. Меценат покупал учебники, карты, доски и другие необходимые вещи. Это пунктуальный и серьезный человек. О нём отзываются как о человеке слова, чистоплотном во всём. Всегда дарит подарки к празднику Вайнахтен, спонсирует другие традиционные праздники немецкого объединения, выезды детей на конкурсы, пошив костюмов. Стало доброй традицией приезжать с подарками в детскую больницу.

Ещё в городе Алтай по-явился немецкий музей на базе Дома дружбы – центра общественного согласия, экспонаты которого представлены также в Виртуальном музее немцев Казахстана и в этнодеревне в Усть-Каменогорске. К примеру, уникальное кружево, прялки, сундуки, венские стулья, гобелены и т. д. Самый старинный экспонат – Библия 1836 года.

ТВОРЧЕСКАЯ НАТУРА

Однако работа не самая главная страсть в жизни нашей героини. Даже в самые трудные времена её всегда выручало увлечение рукоделием. Это и практично, и для души, когда что-то мастеришь своими руками.

– Всю жизнь я сама шью костюмы, – отмечает Виктория. – Сейчас у меня 13 авторских стилизованных костюмов. Это не традиционные баварские платья. Хотя у меня есть настоящее немецкое народное зимнее шерстяное платье. Нередко я закупаю в сэкондхэндах немецкие вещи и перешиваю их. Знаю много техник: от кружева до вышивки, делаю сумочки из шерсти, аксессуары. У меня есть коллекция кукол, игрушек, пасхальных зайцев, фонариков.

Также любит Виктория готовить национальные блюда, как ее мама. К примеру, когда мы записывали интервью, на обед она приготовила гороховый суп со свиной ножкой, специальными мелкими сухариками, обжаренными на масле, и натертым яблоком. У хозяйки есть свои кулинарные секреты, передающиеся в роду.

– Ещё у меня всю жизнь было хобби – народные танцы, – говорит она. – Десять лет назад, когда в нашем городе появился Дом дружбы, мы вместе с детьми открыли танцевальный кружок «Квелле» на базе известного хореографического ансамбля «Сириус», куда моя дочь ходила заниматься на протяжении 16 лет. Дети освоили польку и другие немецкие танцы. Так мы проработали четыре года. Воспитанники выигрывали областные конкурсы, принимали участие в республиканском фестивале немецкой культуры. К слову, двое воспитанников нашей группы получили путёвку в профессию, став в последующем хореографами.

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Областной центр «Видергебурт» всегда помогал филиалу учебниками, методическими пособиями, советами. В Алтае всегда преподавали немецкий язык. Уважаемый педагог Зоя Черепанова только в этом году отказалась от языковой практики, потому что ей уже 75 лет. Сейчас трудится другой учитель немецкого языка, не менее компетентный в своей области.

Действует клуб «Фрау», члены которого передают традиции и обычаи молодому поколению. Ещё в центре проводят праздники, концерты, встречи с многодетными семьями, всевозможные ярмарки и семинары.

Всё это время действует одноименная фольклорная группа «Квелле».

– Считаю своим долгом сохранять родную культуру, которая является фундаментом моей жизни и жизни моих детей, – резюмирует моя собеседница. – Когда говорят, что я немка из Казахстана, я подчёркиваю – казахстанская немка! Родина там, где ты родился и пригодился.

Елена Пашке