Очередная встреча с прекрасным

К 175-летнему юбилею Абая Кунанбайулы в Семее отремонтируют театр, носящий имя великого казахского просветителя.

Как рассказал директор театра Яков Горельников, средства на ремонт были выделены в сентябре прошлого года. Изменения начались с первого этажа. Обновили стенды с фотографиями артистов театра, усилили меры противопожарной безопасности, освежили стены и потолки. Приобрели современную звуковую и световую аппаратуру.

– Такого грандиозного ремонта в нашем театре не было давно, – рассказал Яков Горельников. – Выделялись средства на текущий и косметический ремонт. Теперь же будут большие изменения. В этом году из областного бюджета выделены необходимые средства, предстоит ремонт мягкой кровли, фасада, реконструкция ступенек и благоустройство территории. Самые значимые мероприятия к 175-летию Абая пройдут именно в нашем театре, и мы должны встретить гостей во всеоружии.

Внутри театр тоже изменится. Совсем другим станет фойе второго этажа. Преобразится и зрительный зал. К юбилею Абая артисты выйдут на обновленную сцену, в настоящее время рабочие укладывают новое покрытие. Обновление ждёт и закулисье – предстоит ремонт гримёрок, репетиционных комнат, административного крыла.

Аким области Даниал Ахметов в рамках рабочей поездки в Семей посетил этот объект и рекомендовал внимательно отнестись к цветовой гамме театра.

Несмотря на временные сложности, связанные с введением ограничительных мер, коллектив находится на творческом и профессиональном подъеме, черпая вдохновение не только в классике, но и в современности, сделав неотъемлемой частью репертуара произведения казахстанских авторов. Сегодня под единым шаныраком объединены три театра: театр имени Абая, русский драматический театр имени Ф. М. Достоевского и молодежный театр «Дариға-ай».

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

27 июня 1937 года – именно эта дата является официальным днем рождения Русского драматического театра в Семее, когда президиум Горсовета вынес решение преобразовать ТРАМ (Театр рабочей молодежи) в городской театр, получивший имя А. Луначарского. Свое становление храм Мельпомены начал с проверенной классики, приглашая зрителей на такие спектакли, как «Борис Годунов», «Обрыв», «Гроза», «Коварство и любовь», «Проделки Скапена», а также социальные пьесы того времени – «Слава», «Наша молодость», «Чудесный сплав».

С первых дней Великой Оте-чественной войны театр поменял свой репертуар, выведя на сцену спектакли с патриотическим звучанием. «Продолжение следует», «Фронт» – эти постановки отражали в полной мере то время подвигов. Труппа выступала в госпиталях перед ранеными воинами, в районах области – перед тружениками тыла. Спектакли «Жди меня», «Крылатое время», «История одной любви», «Мой сын» стали тогда утешением для зрителей.

В послевоенные годы, когда страна возрождалась из пепла, также расцветало и театральное искусство. Мирная жизнь и мечты о будущем вдохновляли на творческий поиск. В театре бурлила жизнь, каждая постановка находила отклик. На сцене с успехом шли спектакли «Барабанщица», «Егор Булычев», «Семья», «Калиновая роща», «Хижина дяди Тома», «Свадьба с приданым», «Ревизор», «Земной рай», «Машенька»…

В 1945 году во время празднования 100-летия Абая Кунанбайулы два городских театра – казахский и русский – объединили и присвоили имя Абая. С 1945 по 1968 год театр назывался Семипалатинский казахско-русский драматический театр им. Абая. В 1969 году он был вновь разделен на два самостоятельных коллектива. А в 1975 году Русскому драматическому театру было присвоено имя Федора Достоевского, и с ним коллектив не раз становился лауреатом международных, всесоюзных и республиканских фестивалей.

– С обретением нашей страной независимости театральное искусство обрело новый и мощный источник вдохновения, ведь на наших глазах вершится история Казахстана! – говорит Яков Горельников. – Уже стали событиями в театральной жизни и полюбились зрителю «Гибель Отрара», «Монолог шепотом», «Птица счастья», «Томирис».

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КАПИТАН

И еще об одном своеобразном юбилее упомянуть просто необходимо. Почти 40 лет, как актер и режиссер Яков Горельников по представлению коллектива был назначен директором театра им. Ф. Достоевского, став самым молодым руководителем подобного учреждения в республике. Яков Вениаминович – выпускник Новосибирского театрального училища, Семипалатинского педагогического института

им. Н. Крупской, Высших режиссерских курсов в Москве. Прошел стажировку в театре имени Моссовета.

По признанию и специалистов, и зрителей, с его приходом на директорскую должность театр обрел второе дыхание. На сегодняшний день театр является лауреатом международного фестиваля, лауреатом республиканских фестивалей в Жезказгане, Павлодаре, Костанае, Нур-Султане.

Благодаря усилиям Якова Горельникова укрепились традиции сотрудничества с приглашенными режиссерами, многие из которых – мэтры международной сцены, педагоги театральных вузов. Общение с ними способствует творческому росту актеров. А это для Якова Вениаминовича – задача номер один, так как от уровня мастерства актеров зависят качество спектаклей, успех у зрителя, торжество профессионализма на сцене. Особое отношение в коллективе к театральной студии и к ее выпускникам, самые талантливые из которых не только вливаются в труппу, но и продолжают затем учебу в вузах Казахстана и России.

Коллектив театра молод, креативен, полон грандиозных творческих планов. И по-прежнему главной своей задачей считает широкое приобщение зрителей к лучшим произведениям отечественной и зарубежной драматургии, высокое исполнительское мастерство, талант режиссуры.

– Несмотря на бушующую вокруг пандемию, театр живет, творит и работает, – рассказал Яков Горельников. – Кое-что по объективным причинам пришлось отложить, но наш коллектив ждет встреч со зрителями и уже готов порадовать хорошими новостями: яркая сказка «Сокровище Бразилии» плюс весеннее театрализованное представление. В нем помимо профессиональных артистов заняты ребята из теа-тральной студии Глушковых. Это будущее театра. И наши зрители смогут увидеть их первые шаги на сцене. Сказка и представление получились захватывающими, насыщенными, музыкальными. Можно твердо обещать, что зрителей ждет колоссальное удовольствие от новаторского подхода к постановкам сказок. Это будет и интересно, и поучительно, и ярко.

«СЛОВА НАЗИДАНИЯ»

В середине марта должна была состояться премьера спектакля «Слова назидания», посвященная 175-летию Абая, – совершенно удивительный подход, современный и поэтичный. В постановке присутствуют пластика, музыка, вокал, интерактив.

– Приятно, что актеры отнеслись к этой работе с особой ответственностью, – отметил Яков Вениаминович. – Уверен, итог их сотворчества с молодым режиссером Айдыном Салбаном вызовет огромный интерес. Все, что сейчас происходит вокруг нас в мире: война и мир, радость и злоба, человеколюбие и ненависть, – все это уже описано, прочувствовано Абаем в его произведениях. Абай и сейчас, в XXI веке, интересен миру, ему есть что сказать. Более того, спектакль просто создан для гастролей и фестивалей. Надеюсь, скоро появится возможность это проверить. Это наш вклад в достойное празднование юбилея великого земляка. К нам вновь приехал режиссер Рача Махатаев, который полюбился всем по «Ревизору» и «Сиротливому западу». Вместе с ним – художник-постановщик Ильшат Вильданов. Они задумали грандиозный спектакль к юбилею Великой Победы по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Уверен, постановка найдет отклик у молодого зрителя, поможет ему понять, какие испытания пришлось вынести их ровесникам 80 лет назад.

Очень скоро артисты Семея выйдут на обновленные подмостки, чтобы подарить зрителям очередную встречу с прекрасным.

Флора Левина

Семей