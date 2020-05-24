Оценки за «удалёнку»

Особенности проведения суммативного оценивания за четверть в условиях дистанционного обучения обсудили в Усть-Каменогорске.

Напомним, на основании приказа Министерства образования и науки РК от 8 апреля 2020 года № 135 «О дополнительных мерах по обеспечению качества образования при переходе учебного процесса на дистанционные образовательные технологии на период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19» в четвертой четверти учащиеся обучались в новом формате.

– Завершилась четвертая четверть и учебный год, – сообщила заведующая кабинетом регионального центра «Шығыс» Управления образования ВКО Гульнара Абетаева. – 188 278 учащихся из 648 школ области сдали суммативное оценивание за четверть. Оценивание успеваемости учащихся в условиях дистанционного обучения отличается от оценивания знаний в обычном режиме.

Если в обычном режиме оценивание знаний учеников проводится несколько раз в течение четверти, то есть проводятся два-три СОРа и одно СОЧ, то в этой четверти учащиеся выполняли проверочные задания дважды. По каждому предмету в середине четверти прошло по одному СОРу, а в конце – СОЧ.

– Система оценивания в дистанционном обучении осуществлялась в определенном порядке, – добавила Гульнара Абетаева. – Так, с 4 по 8 мая проводилось СОР и с 18 по 22 мая – СОЧ. При этом срез успеваемости в дистанционном обучении не проводился по следующим дисциплинам: самопознание, художественное творчество, музыка, физическое воспитание, основы предпринимательства и бизнеса, графика и дизайн, общество и религия.

Гульнара Абетаева подчеркнула, что региональным центром «Шығыс» Управления образования ВКО в целях оказания методической помощи учителям-предметникам, педагогам начальных классов школ области, методистам районных и городских отделов образования по составлению и проведению СОЧ в последней четверти 2019–2020 учебного года в условиях дистанционного обучения проведены методические онлайн-семинары.

Совместно с филиалом Центра педагогического мастерства Назарбаев Интеллектуальные школы организована методическая площадка в режиме онлайн на тему «Особенности организации и проведения СОР и СОЧ в 1–10 классах общеобразовательных школ в условиях дистанционного обучения».

Материалы онлайн-семинаров размещены на официальном сайте Управления образования Восточно-Казахстанской области.

Ева Ким