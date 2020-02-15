Охота на «зайцев»

С 20 января в городских автобусах Семея выявлено свыше ста безбилетников.

С нового года в городском общественном транспорте Семея начались рейды по выявлению безбилетных пассажиров. На маршрутах работают мобильные группы, контролирующие порядок оплаты. В них вошли представители ревизионной группы и сотрудники полиции.

За безбилетный проезд пассажиру грозит штраф в размере двух МРП – 5302 тенге. Впрочем, как оказалось, многим неведом страх перед административной ответственностью. В период с 23 января по 5 февраля во время рейдов в городском автотранспорте выявлено свыше ста безбилетников.

И если некоторые из пойманных «с поличным» рассчитывались за проезд на месте, то другие уклонялись от оплаты самыми разными способами. Одна безбилетница, сбежав от стражей порядка, пряталась между домами за мусорными баками. Другая скрылась в подземном переходе.

Немало и тех, кто не поленился подделать удостоверение личности, намеренно завысив свой возраст на липовых документах. Ведь для пассажиров старше 70 лет билет стоит на 50 процентов дешевле.

– Мы изъяли около 15 подделанных удостоверений, – сообщил начальник контрольно-ревизионного отдела Аманбол Байсаринов. – Люди исправляют возраст в документе, но когда пробиваешь по ИИН, выясняется, что пассажир гораздо моложе. Много липовых удостоверений Общества слепых. Есть информация, что их продавали по 5000 тенге.

Еще один штраф выписали семейчанке, которая использовала льготную транспортную карту, оформленную на ее отца-пенсионера. При задержании женщина признала вину и выразила готовность заплатить штраф.

– Я знаю, что это незаконно. Такого больше не повторится никогда в жизни, – говорит женщина на видео, предоставленном контрольно-ревизионным отделом.

Дело передано в УВД и взято участковыми на контроль. Владелец карточки также будет вызван в центр занятости, где ему объяснят, что передача карточки третьим лицам также является мошенничеством. Льготные карты привязаны к ИИН владельца, чтобы никто другой не мог ими воспользоваться. Таким образом, женщину ждет двойной штраф. Она понесет наказание не только за безбилетный проезд, но и за использование чужой транспортной карты.

К слову, привлекаются к ответственности и кондуктора. За безбилетный провоз пассажиров административный протокол составили на девять кондукторов, которые не заметили или намеренно позволили «зайцам» остаться в салоне автобуса.

Участники ревизионной группы призывают пассажиров ответственно относиться к оплате проезда, ведь заплатить за проезд 80 или 140 тенге дешевле, чем штраф в размере свыше 5000 тенге.

Флора Левина

Семей