От штрафа до ареста

Пик нарушений требований карантина в Восточном Казахстане пришелся на начало действия ограничительных мер.

С введением в стране режима чрезвычайного положения прокуратура Восточно-Казахстанской области усилила надзор за обязательным соблюдением действующего законодательства.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, пик нарушений пришелся на начало карантина. К примеру, по состоянию на 10 апреля было выявлено свыше 100 административных правонарушений. Виновные привлечены к ответственности, 38 лиц подвергнуты аресту. Эти наказания применены с учетом характера совершенных правонарушений.

В основном граждане не соблюдали запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе семейных торжеств, работу ресторанов и кафе позже положенного времени. На сегодняшний день таких фактов нет. Но имеются случаи невыполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий в действующих объектах торговли, когда у продавцов магазинов и провизоров аптек отсутствуют маски и перчатки, на прилавках – санитайзеры для посетителей.

Также выявлены факты незаконной продажи защитных средств. В Управление здравоохранения области передано 9 тысяч одноразовых медицинских перчаток, изъятых в ходе рейдов, а также более 1800 литров спиртосодержащей продукции, которые недобросовестные жители области пытались незаконно реализовать без наличия разрешительных документов.

– Ещё раз разъясняю, что в соответствии со ст. 476 Кодекса об административных правонарушениях, несоблюдение требований установленного режима чрезвычайного положения влечет штраф в размере 10 МРП (с 1 апреля эта сумма составляет 27 780 тенге) либо арест сроком до 15 суток, – предостерег прокурор ВКО Кусаин Игембаев.

По его словам, строгая ответственность предусмотрена за действия, провоцирующие нарушения правопорядка в условиях ЧП, как злостное неповиновение законному требованию представителей власти, действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие. Они будут наказываться более серьезным штрафом (40 МРП, или 111120 тенге) либо административным арестом до тридцати суток.

Кроме того, совершение административного правонарушения в условиях чрезвычайного положения является обстоятельством, отягчающим ответственность (п. 1 ст. 57 КоАП). Прокурор области призвал граждан строго соблюдать требования закона, проявлять высокую самодисциплину и соблюдать ограничительные меры, принимаемые в целях безопасности населения.

Тем не менее некоторые восточноказахстанцы пренебрегают этими рекомендациями. Так, 25 апреля житель села Каскабулак Абайского района организовал поминальный обед, собрав родственников и знакомых. За это его привлекли к административной ответственности по статье 476 Кодекса РК об административных правонарушениях. Постановлением суда ему назначено наказание в виде штрафа 10 МРП.

В этот же день сотрудники Департамента полиции ВКО в ходе рейдовых мероприятий по пресечению нарушений режима ЧП выявили вопиющее нарушение карантинных мер. 36 жителей областного центра использовали автомобильные спецпропуска для выезда из города в личных целях. Они пересекали блокпосты, предъявляя маршрутные листы на доставку продуктов в район Алтай. На самом деле хотели отдохнуть на базах отдыха.

– Пропуска у них были изъяты, по каждому факту возбуждено административное производство, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО.

Также проверки показали, что не все автомобилисты используют выданные спецпропуска по назначению. На 22 апреля сотрудниками полиции в ходе рейдовых мероприятий изъято 148 спецпропусков, владельцы которых не имеют никакого отношения к предприятиям жизнеобеспечения. При этом 12 из них суд привлек к административной ответственности в виде предупреждения. Повторное нарушение требований режима карантина может повлечь административный арест сроком до 15 суток.

Также в регионе в этот период совершены уголовно наказуемые деяния. Так, Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО выявлен ряд должностных лиц Департамента государственных доходов по ВКО, которые по предварительному сговору неоднократно, на системной основе получали взятки от предпринимателей за беспрепятственное перемещение товаров народного потребления через контрольно-пропускные пункты. В Семее задержан главный специалист городского отдела предпринимательства, который за вознаграждение в размере 25 тысяч тенге выдал специальные пропуска на передвижение без ограничения по городу.

Ерик Абитов

Фото 7news.kz