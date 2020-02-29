От робототехники до аниме

Чем интересным и полезным можно заняться старшеклассникам и студентам в свободное от учебы время? Как выяснилось – выбор широк, нужно лишь определиться, к чему есть способности.

В Американском уголке при областной библиотеке имени А. С. Пушкина каждый может найти себе занятие по душе. Здесь действуют кружки по интересам самых разных направлений, и развивать свои навыки можно абсолютно бесплатно.

НЕМНОГО ФИЛОСОФИИ

В «Клубе саморазвития» (Self-development club) участники определяют и обсуждают пути самореализации личности. По их мнению, самое важное – найти и исполнить свое жизненное предназначение, при этом раскрывая потенциал собственных возможностей.

– Личностное развитие играет важную роль в нашей жизни. На собраниях мы говорим о трех ключевых гранях успешного человека: душе, теле и бизнесе, – отмечают волонтеры.

Кстати, свою работу клуб ведет исключительно на английском, поэтому есть шанс значительно улучшить разговорную речь на этом языке. Занятия проводятся каждую субботу, в 17:00.

ДАВАЙ ПОБОЛТАЕМ?

Кстати, развить навыки устной речи на английском можно и в «Разговорном клубе» (Speaking Club). Его участники обсуждают различные темы и совместно ищут решения интересных задач. В изучении языка важно постоянно заниматься практикой, только в этом случае можно добиться успеха. Общаясь друг с другом на английском языке, члены клуба расширяют свой словарный запас, а главное, избавляются от языкового барьера – страха заговорить на английском.

Свою работу клуб ведет по вторникам и четвергам, в 16:00.

МЫЛЬНЫЕ ОПЕРЫ

В Американском уголке место найдется и для любителей сериалов. Раньше здесь работал «Киноклуб» (Movie club), где все желающие могли обсуждать кинокартины. Недавно он трансформировался в «Клуб любителей сериалов» (Serial lovers club). Интерес к многосерийным фильмам среди молодых людей растет с каждым днем. Не многие упустят возможность насладиться очередной захватывающей серией, а потом еще и обсудить ее, поделившись впечатлениями на английском языке с друзьями.

Просмотры популярных сериалов проходят прямо в клубе. Если вы абсолютно не владеете языком, волноваться не стоит – помогут субтитры. Перед показом разбираются незнакомые слова, которые звучат в фильме, что также помогает лучше понять его содержание. Сериаломаны встречаются по субботам, в 18:00.

РИСУЕМ КОМИКСЫ

Кто не любит читать комиксы? А как насчет создания собственных графических историй? Такую возможность предоставляют на курсе «Рисунок и создание комиксов» (Art and comic making). Первый поток участников окончил свое обучение и создал собственный сборник комиксов. Занятия второго потока начались 22 февраля.

– Обучаю людей основам рисования на графическом планшете, рассказываю, как пользоваться самой популярной программой среди дизайнеров – Аdobe Photoshop, создавать интересные сюжеты для комиксов, а также что нужно сделать, чтобы персонаж запомнился, – пояснила руководитель кружка Мария Харламова. – Итогом работы вновь станет выпуск книги комиксов, собранной из творений участников второго потока.

По словам Марии, возраст в обучении не важен, главное – стремление познавать новое и создавать необычные вещи. Желающих очень много, поэтому количество мест для участников ограничено. Тем, кому не удалось попасть во второй поток, остается ждать следующего набора. Уроки проходят каждую субботу, в 16:00.

ЭКСПРОМТ ИЗ ШУТОК

Stand Up – один из видов комедийного искусства. Комики, выступающие в этом жанре, презентуют зрителям свой монолог, основанный на смешных историях. Теперь искрометно пошутить и от души посмеяться можно в Stand Up Club – клубе юмора на английском языке. У любителей безудержного веселья есть шанс попробовать себя в роли Джорджа Карлина или Джимми Карра, подарить пришедшим гостям хорошее настроение или же самому зарядиться им от других стендаперов. Встречаются они по воскресеньям, в 16:00.

ЯПОНСКИЕ МОТИВЫ

В «Аниме-клубе» (Anime club) можно посмотреть японскую анимацию. Однако мультфильмами для детей это назвать нельзя, большей частью они предназначены для подростковой и взрослой аудитории. Показ будет идти на японском языке с английскими субтитрами. После просмотра членов клуба ожидает бурная дискуссия.

– Мы рады каждому – никаких ограничений. Тем более это единственный аниме-клуб в городе, – говорит руководитель клуба Мурат Купенов. – Идея его создания пришла неожиданно. Я поклонник этого вида искусства. Искал в городе объединения для людей с подобными интересами, но не нашел. Увидел объявление в Instagram о наборе волонтеров в Американский уголок. Требовалось предоставить идею создания собственного кружка. В итоге моя инициатива нашла поддержку.

Клуб свою работу еще не начал, первая встреча состоится в марте.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Давно мечтали создать робота своими руками? Тогда вас ждут в «Клубе робототехники» (Robotics Club). Здесь ребятам помогут полностью раскрыть свой потенциал в программировании и конструировании роботов на базе микроконтроллера Arduino Uno. Реализация своих проектов и идей – больше не проблема, в клубе для этого есть все необходимое.

Занятия проходят в Maker Space Oskemen в областной библиотеке имени А. С. Пушкина три раза в неделю: во вторник – в 17:00, субботу и воскресенье – в 15:00.

А НЕ СПЕТЬ ЛИ МНЕ ПЕСНЮ…

Казалось бы, караоке уже никого не удивишь. В таких заведениях можно исполнить любую песню, которую только пожелаете. Однако «Клуб караоке» (Karaoke club) – уникальный. Вряд ли где-то еще вам помогут разобрать идиомы и речевые обороты, встречающиеся в том или ином куплете английских песен. Пой и одновременно учи английский язык. В основном занятия ориентированы на студенческую молодежь, но пробу голоса может осуществить абсолютно любой желающий.

– Важно, что пение помогает еще и раскрепоститься, – отметили руководители клуба Адилет Муратов и Мирас Есмуратулы. – Мы не раз замечали, что большинство молодых людей стесняются озвучить свое мнение. Поэтому такие занятия вдвойне полезны.

Проводятся они по воскресеньям, в 16:00.

ДОСТУПНО И ПОНЯТНО

Для тех, кто только начал свой путь в изучении иностранного языка, свои двери радушно распахнул клуб «Английский для начинающих» (English for Beginners Club).

– Здесь обучают основам грамматики английского языка, выполняя различные задания и упражнения. Если человек не знает с чего начать, для него все разложат по полочкам. Объяснят доступно и понятно, – говорят волонтеры.

Посетить занятие может каждый, ведь никогда не поздно начать учиться. Курсы проходят каждое воскресенье, в 10:00.

Гульжан Естаева