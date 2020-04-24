От первого лица

В период чрезвычайного положения большая нагрузка легла на плечи сотрудников полиции. С введением карантина они перешли на усиленный режим работы, дежурят в две-три смены.

Об этом рассказала инспектор УП Семея Арайлым Курметова:

– Построение начинается с семи утра, – пояснила она. – Нам выдают рации и тепловизоры. Затем на автобусах развозят по квадратам, где находятся посты. Пока мы проводим разъяснительную работу. Предупреждаем граждан о мерах безопасности, о том, что не следует выходить на улицу без лишней необходимости. Штрафы не выписываем, выносим лишь предупреждения. У прохожих проверяем удостоверение личности и пропуск, измеряем температуру. В случае если она превышает норму, записываем данные человека и вызываем скорую.

По словам инспектора, основная сложность в работе заключается в том, что большинство людей не осознают всей серьезности ситуации, нарушают режим.

– Многие избегают встречи с патрульными, думают, что их могут привлечь к административной ответственности. К сожалению, не понимают, что мы действуем в целях их же безопасности. Не стоит задача кого-то наказать, оштрафовать. Мы понимаем, что всем хочется погулять, но пока нужно потерпеть. Работаем в три смены, день и ночь, – сообщила инспектор УП Семея.

Стражи порядка напоминают, чтобы режим ЧП быстрее закончился и все могли вернуться к прежней жизни, необходимо лишь одно: не выходить на улицу без веской причины, с пониманием относиться к требованиям сотрудников полиции о проверке пропуска и измерении температуры. Ведь вся эта работа делается лишь в целях безопасности горожан.

Флора Левина

Семей