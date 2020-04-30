От курсанта до майора

Ветеран Великой Отечественной войны Филипп Петрович Шувалов прошёл через всю войну, встретил Победу и преодолел трудности, с которыми столкнулся на «гражданке».

Филипп Шувалов родился 28 октября 1925 года в деревне Тармаклы Омской области. Здесь он окончил восемь классов.

На службу в Красную Армию его призвали 18 января 1943 года. Начал свой боевой путь курсантом. Военную присягу принял 23 февраля 1943 года, а 1 октября состоялось боевое крещение в войсках 2-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева.

В 1943 году принимал боевое участие в Пятихатской и Знаменской наступательных операциях, в январе 1944 года – в Кировоградской и многих других. 26 марта 1944 года войска 2-го Украинского фронта первыми в Красной Армии перешли государственную границу и вступили на территорию Румынии.

Филипп Шувалов получил ранение в бою, после лечения в госпитале вернулся на фронт. С декабря 1944 по май 1945 года командовал взводом. Принимал участие в героическом штурме и взятии Будапешта. Воевал до самой Победы и встретил её в звании капитана.

На его счету немалое количество наград: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За взятие Будапешта», а также юбилейные и другие. Кроме того, Филипп Шувалов удостоен медалей «Ветеран труда» и «За безупречную службу».

После войны капитан остался в армии на сверхсрочной службе. С 1945 по 1953 год служил на Украине в Каменец-Подольском и Львове. Затем, с 1953 по 1958 годы – в Германии в Людвигслюсте. Потом снова вернулся на Украину.

Женился Филипп Петрович в 1949 году. Через некоторое время стал отцом двух детей. По словам внучки Елены Курбатовой, семья следовала вместе с ним к местам службы. Так, в 1960 году они прибыли в Казахстан в Усть-Каменогорск уже на постоянное место жительства.

– В том году дедушка не прошёл медкомиссию – сказались последствия ранения – был уволен в запас, – рассказала Елена Курбатова. – Так, в 35 лет он остался не у дел, не имея никакой профессии. Однако нужно было содержать семью, поэтому руки он не опустил.

Филипп Петрович взялся за дело, начал мастерить на продажу табуретки, этажерки и даже разводил кроликов – всё это в подвале пятиэтажки, в которой они жили. Также он рисовал картины, продавал их на базаре, собирал ягоды, кедровые шишки, рыбачил и охотился. Даже открыл первый в Усть-Каменогорске тир, сам мастерил для него фанерные и металлические мишени.

На этом капитан запаса не остановился – поступил в вечернюю школу, окончил десятилетку, затем – высшую партийную школу при Центральном доме культуры. С 1965 года работал в Автоуправлении начальником снабжения. Трудился инструктором по военной подготовке, проводил с детьми в школах и пионерлагерях игру «Зарница». В 1975 году ему присвоили очередное звание майора.

– Дедушка был честным и трудолюбивым, – отмечает Елена Курбатова. – У него был красивый голос и артистический талант, он хорошо пел, играл на аккордеоне, писал стихи и рассказы. Выступал на детских утренниках Дедом Морозом и всегда придумывал для семейных праздников что-то оригинальное. Мечтал, когда выйдет на пенсию, заведет пасеку. Даже занимался на курсах пчеловодов.

К сожалению, осуществить задуманное он не успел. Спустя полгода после выхода на пенсию в возрасте 60 лет Филипп Петрович скончался.

Гульжан Естаева