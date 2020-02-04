От идеи до воплощения

Новый Дом культуры появится в Глубоковском районе уже к концу этого года. Ход строительства объекта проинспектировал глава региона Даниал Ахметов в ходе рабочей поездки в район.

Подрядная организация ТОО «Элхон» начала строительство в октябре 2019 года. Как рассказал директор компании Жанболат Казанов, на сегодняшний день завершены возведение металлоконструкций и бетонные работы, заканчиваются кладочные работы, до конца февраля планируется начать отделку. На стройке трудятся 60 человек, еще 30 человек задействованы в производстве, поскольку подрядчики сразу изготавливают мебель, двери и окна для здания.

Отметим, что в проекте Дома культуры предусмотрены библиотека, большая сцена с залом на 330 мест, бильярдный зал, театральные комнаты. Общая стоимость составляет 828 млн. тенге. На сегодняшний день освоено 400 млн тенге. Однако подрядчики попросили главу региона выделить дополнительные средства.

– В прошлом году на отчете акима района люди просили построить Дом культуры, вот сейчас реализуем этот проект. По поводу дополнительного финансирования – нужно создать комиссию, которую возглавит мой заместитель Бакытжан Байахметов. Если просьба обоснована, то выделим деньги, – ответил директору организации аким ВКО.

В Доме творчества школьников ребята презентовали свои разработки в сфере IT-технологий. Проекты юных изобретателей не оставили гостей импровизированной выставки равнодушными.

Примечательно, что ребята делали акцент на возможность практического применения своих разработок. Так, появился робот, который смог бы спасти жизни многих людей, поскольку с его помощью можно дистанционно обезвреживать взрывные устройства. Еще один робот сконструирован для оказания помощи слабовидящим людям.

Даниал Ахметов с интересом обсудил со школьниками их изобретения. Особо впечатлила главу региона работа ученицы Белоусовской основной общеобразовательной школы Камиллы Сафиной, которая разработала проект оптической пирамиды, транслирующей качественное трехмерное изображение. Глава региона предложил автору изобретения принять участие в конкурсе StartUP-проектов. Вероятно, его смогут оценить и жители Глубоковского района, ведь такая оптическая пирамида в скором времени может появиться возле Дома культуры.

Отметим, что уже не первый год в Восточном Казахстане большое внимание уделяют обучению школьников новым информационным технологиям, за которыми, несомненно, будущее многих промышленных отраслей. В регионе уже прошло несколько важных мероприятий, направленных на развитие IT-сферы. Среди них IT-форум «Digital East – Болашаққа қадам», областной IT-Хакатон, ежегодный областной чемпионат Skills for geeks. Важно, что доступ к этим знаниям имеют дети не только в городских школах, но и в сельской местности. В марте 2019 года IT-команда Глубоковского района в областном чемпионате по программированию Skills for geeks заняла первое общекомандное место. По словам главы региона, в скором времени школьники Восточного Казахстана будут осваивать IT-технологии на мировом уровне.

В завершение рабочей поездки Даниал Ахметов принял участие в отчетной встрече акима Глубоковского района Каликана Байгонусова перед населением. Подробнее об этом читайте в следующем номере «Рудного Алтая».

Дарья Антон

Тлеубек Шаяхмет