От джеба до апперкота

Казцинковец из Риддера стал призером престижного международного турнира по боксу.

В пятнадцать лет Никита Зиновьев пришел на свою первую тренировку по боксу. Тогда юноша и не думал о том, что этот вид спорта станет для него серьезным увлечением.

– Я стремился научиться владеть своим телом и уметь за себя постоять, – вспоминает Никита. – Уже позже я смог оценить красоту и точность движений в боксе. Тогда и понял: буду посещать занятия постоянно.

Настойчивый риддерец от своего увлечения не отказывался, несмотря на повседневную загруженность. В режиме дня юноши всегда находилось время для тренировок в период учебы в Риддерском аграрно-техническом колледже, а в дальнейшем и после трудо-

устройства в «Казцинк-Энерго».

–- Как ни странно, увлеченность спортом не мешает, а помогает в моей работе, – говорит Никита. – Я электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования. Это очень ответственное дело, и тут не обойтись без спортивных качеств характера: требовательности к себе и дисциплинированности.

Впервые Никита попробовал свои силы на соревнованиях в пятнадцать лет, после трех месяцев тренировок. С тех пор регулярно принимает участие в турнирах разного уровня и добивается хороших результатов.

Самой примечательной наградой в спортивной карьере молодого человека стала бронзовая медаль на XVIII Всероссийских соревнованиях по боксу памяти Дмитрия Панова, прошедших осенью 2019 года. На масштабном мероприятии Никита представлял не только город Риддер, но и всю страну.

– Я уступил сопернику в полуфинале и поэтому занял третье место, – рассказывает Никита. – Для меня это стимул, чтобы работать над своими ошибками. Сейчас мне 21 год, и я уверен, что впереди у меня еще много соревнований. Тем более что в «Казцинке» приветствуют мое увлечение – предоставляют отпуск к турнирам, оказывают финансовую помощь на спортивные поездки. Коллеги меня поддерживают целиком и полностью, один сослуживец, например, так проникся моими рассказами о тренировках, что даже сам записался в секцию бокса.

Анна Иванова