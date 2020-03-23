Отыгрались не по полной

В офисе Казахстанской федерации хоккея с шайбой состоялось экстренное совещание руководителей клубов.

В связи с мировой пандемией коронавируса и проникновением COVID-19 на территорию Казахстана, КФХ приняла решение завершить чемпионат страны среди мужских команд сезона 2019/2020 без определения победителя,

За несколько дней до окончания чемпионата «Алтай Торпедо» сыграл пятый матч в Атырау. Встреча завершилась со счетом 2:3ОТ в пользу «Бейбарыса», но можно ли признать эту победу?

За весь матч «Алтай Торпедо» получил 69 минут штрафного времени и 30 из них – в овертайме. Игроки фарм-клуба «Алтай Торпедо» были не согласны с решениями судейской коллегии.

В ледовом дворце Атырау не обошлось без серьезных происшествий. Защитника «Алтай Торпедо» Данияра Каирова медицинская бригада вынесла на носилках после толчка Альберта Вишнякова. Несмотря на тяжелое состояние игрока «Устинки», матч продолжился без удалений.

Нападающий Даниил Тихомиров получил матч-штраф, судьи обвинили его в ударе соперника головой, которого на самом деле не было. Просмотрев запись матча, игроки «Алтай Торпедо» вызвали большой резонанс в социальных сетях с просьбой разобраться в этой ситуации.

– После изучения материалов матча спортивно-технический комитет выявил отдельные ошибки методического характера, – ответил исполнительный директор КФХ Андрей Сачук. – Момент, произошедший на 34-й минуте матча «Бейбарыс» – «Алтай Торпедо» с участием игрока «Алтай Торпедо» Даниила Тихомирова, не подпадает под пункт Правил 3.3 – удара головой не было. Произошла судейская ошибка, соответственно, оба главных арбитра будут отстранены от работы на четыре последующих матча.

Ребята добились справедливости, пусть даже таким образом. Это обращение открыло глаза на другую проблему – онлайн трансляцию матчей. В момент закрытых игр болельщики наблюдали за любимыми командами с экранов своих гаджетов. Федерацией было озвучено, что с сезона 2020/2021 трансляции матчей чемпионата планируют проводить в едином формате и качестве. Для проверки состояния ледовых арен и их готовности к трансляциям сотрудники федерации в апреле-мае проведут инспекцию спортсооружений.

В завершении совещания принято решение провести сезон 2020-2021 годов в сроки с 25 августа 2020 года по 25 апреля 2021 года, а розыгрыш Кубка Республики Казахстан – 2020 перенести на декабрь 2020 года.

Вместе с тем не исключена вероятность, что география ОЧРК расширится с присоединением команды из Объединенных Арабских Эмиратов – предварительно, из города Аль Айн.

Пока федерация решает вопросы с бюджетом и логистикой команд, хоккейный год во всей стране завершен, игроки отправлены в отпуск. В 2019/2020 «Алтай Торпедо» показал, что может больше, и впервые в истории клуба был в шаге от выхода во второй раунд. Остается только ожидать новый сезон и пожелать всем крепкого здоровья.

Камила Ботагамитова