Отцовский разговор

В селе Курчум прошел ежегодный слет отцов. На него были приглашены самые активные папы, чей пример достоин подражания.

Ведущие вечера, ими стали учителя школ села Курчум, подготовили разнообразную программу, которая была призвана дать ответ на самые главные вопросы. Они касались роли отцов в воспитании детей, поведенческих норм и многих других актуальных для отцов задач.

Со сцены прозвучали Слова назидания Абая о воспитании подрастающего поколения. Приглашенные на слет папы давали свои версии ответов на вопрос: каким должен быть настоящий отец для детей в семье? Организаторы мероприятия огласили имена отцов-победителей в 8 номинациях. «Многодетным отцом-героем» признан Сатты Дутпаев. В одиночку воспитывающий двоих детей Бакытбек Нургазин стал победителем в номинации «Час признания». Самым «творческим папой» объявлен Зейнур Солтангазин. Победа в номинации «Традициями предков» досталась Аслану Каконову. Для вручения победителям почетных лент и подарков на сцену поднялись руководители государственных и общественных организаций, авторитетные профессионалы своего дела.

Организатор слета – методист районного отдела образования Айзада Джакупперова рассказала что, в каждой школе района действуют советы отцов, куда входят самые уважаемые родители учащихся. Нынешний форум отцов признан укрепить роль этих советов, взглянуть некоторых отцов семейств по-новому на свою ответственную миссию.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район