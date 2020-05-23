Отличники культуры

В Семее прошла торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Мәдениет саласының үздігі».

21 мая в Казахстане отметили День работников культуры и искусства. Поздравить артистов, сотрудников музеев, библиотек, филармонии и других учреждений Восточного Казахстана с профессиональным праздником и отметить заслуги лучших сотрудников этой сферы в Семей прибыл вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов.

– Мы очень рады находиться здесь, на родине Абая и других выдающихся личностей, – обратился к собравшимся Нуркиса Дауешов. – Это особенный день. Праздник тех, кто вносит свой посильный вклад в культурное развитие страны. Хочется пожелать им новых побед и творческих свершений. Спасибо вам за ваш плодотворный труд!

Выразив свои искренние поздравления и пожелания, он вручил заслуженные награды мастерам своего дела, не жалеющим сил для дальнейшего развития региона.

Так, нагрудным знаком Министерства культуры и спорта РК «Мәдениет саласының үздігі» наградили исполняющую обязанности руководителя Управления культуры, архивов и документации ВКО Раушан Нурмуханову, руководителя камерного оркестра «Ертіс концерт» Ольгу Штрауб, солиста и исполнителя традиционных песен «Ертіс концерт» Адиля Турганбаева.

Также в число награжденных вошли артист областного драматического театра Турсынбек Дузбаев, музыкальный руководитель Дома культуры Абайского района Дамир Бекмуханбетов и главный дирижер оркестра казахских народных инструментов «Бибігүл» Государственной филармонии имени Амре Кашаубаева Нурлан Токей.

– Это знаменательный праздник для каждого работника сферы культуры и искусства. Я тружусь в ней более 25 лет. Очень радует, что наш труд высоко ценится, – отметил Нурлан Токей.

Кроме того, почетные грамоты Министерства культуры и спорта РК вручили руководителю сектора областной библиотеки имени А. С. Пушкина Бахтылы Рахимбаевой, артистам КГКП «Театр имени Абая» г. Семея Александру Сухову и Азамату Нургамысу, а также солисту фольклорного ансамбля «Бескөл» Дома культуры Уланского района Амангельды Смагулову.

Благодарственными письмами Министерства культуры и спорта РК награждены специалист Восточно-Казахстанского музея искусств Лариса Мартынова, руководитель отдела областной универсальной библиотеки имени Абая Гульнара Байкенова, артистка КГКП «Театр имени Абая» г. Семея Елена Ермолаева.

Вместе с тем высокой оценки удостоились главный домбрист оркестра казахских народных инструментов «Бибігүл» Государственной филармонии имени Амре Кашаубаева Жусипбек Байжомарт и заведующая отделом областного историко-краеведческого музея Семея Ляззат Альжан.

– То, что наш труд оценили по достоинству, мотивирует работать дальше, не опуская планку. Лично для меня получить такую награду – это большая гордость, – сказала Ляззат Альжан.

Также лучшим работникам сферы культуры и творческим коллективам области вручили благодарственные письма от имени заместителя акима области Алишера Мархабата и от Управления культуры, архивов и документации ВКО.

Гульжан Естаева, Флора Левина

Семей