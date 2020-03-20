Отлаженный механизм против инфекции

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Медики региона провели 42 анализа на выявление возможных случаев заражения COVID-19. Все они показали отрицательный результат.

Отлаженный механизм против инфекции

Как пояснил руководитель Управления здравоохранения ВКО Ильяс Мухамеджан, на сегодняшний день изменились категории стран, неблагополучных по коронавирусу. Госпитализированные на карантин прибыли из стран категории 1А, к которым относятся Италия, Иран, Испания, Германия, Франция. В этих государствах зафиксировано самое высокое число заболевших коронавирусом людей.

К категории 1Б относятся КНР, Южная Корея и оставшиеся страны зоны Шенген. К лицам, прибывающим из этих государств, применяется такая мера, как изоляция на дому. В ВКО на домашний карантин помещены восемь человек. В настоящий момент их здоровье вне опасности.

Ко второй категории принадлежат США, Великобритания, Катар, Таиланд, Филиппины, Индия, ОАЭ, Азербайджан. Оттуда в регион прибыло 73 человека, за ними установлено медицинское наблюдение по телефону.

Ильяс Мухамеджан отметил, что в ВКО разработан алгоритм действий при выявлении случаев коронавирусной инфекции. Подготовлено 500 инфекционных коек, 413 – дополнительных инфекционных, 600 – провизорных, 2505 – обсервационных.

Ильяс Мухамеджан подчеркнул, что анализы на коронавирус берутся строго по показаниям: если есть симптомы заболевания, если был контакт с зараженным человеком или если граждане прибыли из эпидемиологически неблагополучных стран. Анализы проходят двухэтапную проверку. Сначала – в Усть-Каменогорске в Центре санитарно-эпидемиологической экспертизы, затем в Алматы в референс-лаборатории на базе Национального научного центра особо опасных инфекций.

– Медицинские организации области обеспечены средствами индивидуальной защиты из расчета на два месяца, – сказал Ильяс Мухамеджан. – Имеются противовирусные препараты. Сформированы специальные списки врачей и бригад, которые при необходимости будут работать в три смены. В составе бригад: врач-инфекционист, врач-реаниматолог, две медсестры и две санитарки.

Совместно с медицинским университетом Семея проведено два цикла обучения врачей-инфекционистов. Сейчас обучение переведено в онлайн-формат для того, чтобы медики могли ежедневно повторять алгоритмы лечения и диагностики инфекции.

– Настоятельно рекомендую в целях профилактики соблюдать личную гигиену, чаще мыть руки с мылом, использовать спиртовые антисептики. Также следует избегать мест массового скопления людей. Если у вас есть симптомы ОРВИ или же вы приехали из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и контактировали с заболевшим человеком, вызывайте скорую на дом, – заключил Ильяс Мухамеджан.

Елена Николаева

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