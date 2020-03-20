Отлаженный механизм против инфекции

Медики региона провели 42 анализа на выявление возможных случаев заражения COVID-19. Все они показали отрицательный результат.

Как пояснил руководитель Управления здравоохранения ВКО Ильяс Мухамеджан, на сегодняшний день изменились категории стран, неблагополучных по коронавирусу. Госпитализированные на карантин прибыли из стран категории 1А, к которым относятся Италия, Иран, Испания, Германия, Франция. В этих государствах зафиксировано самое высокое число заболевших коронавирусом людей.

К категории 1Б относятся КНР, Южная Корея и оставшиеся страны зоны Шенген. К лицам, прибывающим из этих государств, применяется такая мера, как изоляция на дому. В ВКО на домашний карантин помещены восемь человек. В настоящий момент их здоровье вне опасности.

Ко второй категории принадлежат США, Великобритания, Катар, Таиланд, Филиппины, Индия, ОАЭ, Азербайджан. Оттуда в регион прибыло 73 человека, за ними установлено медицинское наблюдение по телефону.

Ильяс Мухамеджан отметил, что в ВКО разработан алгоритм действий при выявлении случаев коронавирусной инфекции. Подготовлено 500 инфекционных коек, 413 – дополнительных инфекционных, 600 – провизорных, 2505 – обсервационных.

Ильяс Мухамеджан подчеркнул, что анализы на коронавирус берутся строго по показаниям: если есть симптомы заболевания, если был контакт с зараженным человеком или если граждане прибыли из эпидемиологически неблагополучных стран. Анализы проходят двухэтапную проверку. Сначала – в Усть-Каменогорске в Центре санитарно-эпидемиологической экспертизы, затем в Алматы в референс-лаборатории на базе Национального научного центра особо опасных инфекций.

– Медицинские организации области обеспечены средствами индивидуальной защиты из расчета на два месяца, – сказал Ильяс Мухамеджан. – Имеются противовирусные препараты. Сформированы специальные списки врачей и бригад, которые при необходимости будут работать в три смены. В составе бригад: врач-инфекционист, врач-реаниматолог, две медсестры и две санитарки.

Совместно с медицинским университетом Семея проведено два цикла обучения врачей-инфекционистов. Сейчас обучение переведено в онлайн-формат для того, чтобы медики могли ежедневно повторять алгоритмы лечения и диагностики инфекции.

– Настоятельно рекомендую в целях профилактики соблюдать личную гигиену, чаще мыть руки с мылом, использовать спиртовые антисептики. Также следует избегать мест массового скопления людей. Если у вас есть симптомы ОРВИ или же вы приехали из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и контактировали с заболевшим человеком, вызывайте скорую на дом, – заключил Ильяс Мухамеджан.

Елена Николаева