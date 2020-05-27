Открыть для себя мир Абая

Погрузиться в атмосферу творчества и созидания предлагает всем желающим

Восточно-Казахстанский музей искусств.

Сотрудники областного музея провели традиционное мероприятие «Ночь в музее», посвященное юбилею знаменитого земляка Абая Кунанбай-улы. Однако восточноказахстанцам не стоит расстраиваться, что они пропустили столь интересное и захватывающее событие. На этот раз оно прошло в виртуальном формате. Поэтому почитатели искусства в любой момент могут стать его участниками, даже находясь за тысячи километров от Восточного Казахстана. Интернет поможет переместиться в стены музея и насладиться работами талантливых художников.

Торжественное открытие «Ночи в музее» началось с исполнения на домбре экскурсоводом музея Есенболом Нактыбайулы арнау (песни-посвящения). Затем последовала онлайн-экскурсия «Көзімнің қарасы».

Напомним, на выставке экспонировано более 40 живописных и графических работ, раскрывающих образ Абая. Среди них – пейзажи, портреты как молодых художников, так и уже признанных профессионалов. Кроме того, выставлены более 100 предметов декоративно-прикладного искусства и несколько скульптур. Свои работы на суд зрителей представили 16 авторов из Усть-Каменогорска, Семея, Аягоза, Катон-Карагайского, Жарминского и Тарбагатайского районов, а также художники из Нур-Султана, Балхаша и Алматы.

Вместе с тем вниманию зрителей предложена онлайн-экскурсия «Мудрость, ведущая сквозь века».

– Здесь собраны не только портретные образы Абая Кунанбайулы, но и картины, написанные на основе его произведений. Так, с помощью холста и кисти художники Востока делятся своим видением наследия прославленного поэта, – сказал Есенбол Нактыбайулы.

Одними из самых впечатляющих можно назвать работы члена Союза художников Казахстана Николая Аштемы: «Первые стихи, первые песни», «Мудрость поэта», «Свет времени. Абай», «Мечты о Родине. Абай». Все четыре картины автор подарил музею искусств.

– Особое место в моем творчестве занимают портреты великих людей. Я писал Томирис, Чингисхана, Ивана Лихарева, Оралхана Бокея. Не написать Абая я не мог. Ведь он – символ культуры и поэзии Казахстана, – отметил Николай Аштема.

В рамках дистанционного мероприятия организована

рубрика «Лирическая страница», в которой специалист экспозиционно-выставочного сектора Лариса Мартынова рассказала о своем сборнике эссе «Абай әлемін ашу» («Открыть мир Абая»).

– В этой книге собраны не только мои мысли и переводы стихов великого поэта, но и то, чем со мной поделились мои друзья – поэты, литераторы, сотрудники других музеев во время пленэра, проведенного в 2014 году в Абайском районе. Тогда мы побывали в Шынгыстау, в доме—музее Абая в Жидебае, – подчеркнула Лариса Мартынова. – Известный художник Абылхан Кастеев говорил, чтобы представить образ человека, которого пишешь, надо обязательно побывать на его родине. Именно так поступили наши художники.

Музей подготовил для своих виртуальных гостей мастер-классы. Так, своими творчес-кими секретами поделился молодой художник из села Акжар Тарбагатайского района, педагог дополнительного образования детской художественной школы Еркебулан Жакишев. Учитель изобразительного искусства и черчения школы—лицея № 43 имени К. Нургалиева Нурбакыт Арызбаева показала, как можно нарисовать двумя руками одновременно казахский орнамент қошқар мүйіз (бараний рог).

Мастер-класс по арабской каллиграфии провел учитель детской художественной школы села Акжар Адилет Шокан. Напомним, благодаря своим неповторимым работам и необычному стилю в прошлом году художник занял первое место в областном конкурсе изобразительного искусства «Творчество молодых» в номинации «Графика».

– Для того чтобы заниматься каллиграфией, человек должен быть чист душой и далек от негативных мыслей. Также ему необходимо обладать выносли-востью, быть терпеливым, – сказал Адилет Шокан.

Молодой мастер подробно рассказал зрителям о стилях каллиграфии: насх, диуани, куфи, сульс, фарси и показал, как нарисовать лебедя на основе арабской графики.

Мади Кайырхан, также занявший первое место в областном конкурсе «Творчество молодых» в номинации «Молодой художник. Живопись», рассказал об одной из своих картин. На ней изображен Кунанбай Оскенбайулы, держащий в руке Коран.

– В этой работе я хотел раскрыть образ Кунанбая с новой стороны. Как известно, он совершил паломничество в Мекку, соблюдал столпы ислама, – отметил Мади Кайырхан.

Помимо этого, музей искусств порадовал своих зрителей различными интервью, музыкальными и творческими номерами. Отметим, все это можно найти на YouTube-канале областного музея искусств.

Гульжан Естаева

Дмитрий Франчук