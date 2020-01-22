В здании акимата Кокпектинского района открылся офис «Ашық әкімдік» (открытый акимат) в формате open space.

В этом фронт-офисе в рамках проекта «Шығыс – адалдық аланы» ежедневно работают специалисты местных исполнительных органов, ведут прием граждан по различным вопросам. Как отметил заместитель акима Кокпектинского района Жаслан Майкенев, такой формат работы дает возможность жителям района направить свои обращения компетентным специалистам и получать исчерпывающие ответы, исключая коррупционные риски при решении вопросов.

Жители района оставляют положительные отзывы, теперь они могут получить консультации по разным обращениям и найти решение своих проблем, не записываясь на прием к акиму. Офис работает в будние дни с 9:00 до 18:00 по адресу: село Кокпекты, улица Шериаздана, 44а (здание районного акимата, 1-й этаж).

Марк Касымов

Кокпектинский район