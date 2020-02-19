Открывая мир книги...

В Алтае стартовала акция «Подари книгу – подари мир», посвященная Международному дню дарения книг.

Международный день дарения книг, 14 февраля, празднуется с 2012 года и объединяет всех, кто дарит книги и прививает любовь к чтению. Инициатива его появления принадлежит основательнице сайта детской книги в США Эмми Бродмур.

На сегодняшний день в акции принимают участие более 30 стран мира, включая Республику Казахстан. Основная идея в том, чтобы напомнить о ценности книги в бумажном варианте, ведь она открывает двери в другой мир, полный неизведанных тайн и ярких эмоций. Так, за

2019 год Центральной детской библиотеке Алтая читатели подарили более 450 экземпляров.

В этом году в гостях у библио-

теки побывали предприниматели, депутаты, представители компании «Казцинк», а также благодарные читатели.

В начале мероприятия взрослые на некоторое время окунулись в детство, к ним на встречу пришли Карлсон и Дюдюка Барбидокская и устроили красочное представление.

– Мы решили наглядно показать мамам и папам, как мы работаем с детьми, – поделилась заведующая Центральной детской библиотекой Алтая Елена Шаменова. – Стоит отметить, что их заинтересовала наша программа, они с удовольствием отвечали на вопросы, отгадывали загадки.

Гости преподнесли в дар библиотеке более 150 книг, а «Казцинк» подарил сертификат на 100 тысяч тенге на приобретение детской литературы.

– Также компания объявила акцию среди своих сотрудников, – добавила Елена Николаевна. – Церемонию дарения мы планируем провести в рамках фестиваля «Книга выходит на сцену», который будет приурочен к закрытию недели детской книги в апреле.

Дарить можно не только материальные ценности, но и духовные, поэтому в рамках акции и по инициативе акима района Алтай Нуржана Токсеитова в библиотеке открылась выставка рисунков юного художника Бекжана Жакпекова из поселка Октябрьский.

– Это очень талантливый мальчик, ему хорошо удаются портреты. Чаще всего он изображает знаменитых людей – артистов и спортсменов, – рассказала Елена Шаменова. – В дальнейшем Бекжан планирует связать свою судьбу с искусством. Помимо рисования он занимается волейболом, футболом и битбоксом.

Добавим, что выставка будет работать в течение месяца. Все желающие могут ее посетить по адресу: город Алтай, ул. Астана, 96.

Александра Исаева

Район Алтай