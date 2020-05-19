Открываются ЦОНы

18 мая в Усть-Каменогорске открылись четыре центра для обслуживания малого и среднего бизнеса, один из них – спецЦОН для автовладельцев.
Также ЦОНы для юридических лиц открыли в тринадцати районных центрах.
Прием документов осуществляется при условии предварительного бронирования очереди по номеру 1414 или через специальный сервис на портале egov.kz, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и социального дистанцирования.
Для качественного и оперативного оказания государственных услуг филиал госкорпорации «Правительство для граждан» по ВКО рекомендует предпринимателям иметь при себе полный пакет документов, а также соблюдать масочный режим в ЦОНах.
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм сотрудники филиала также работают в масках и перчатках.
Стоит отметить, что физические лица продолжат получать государственные услуги в онлайн режиме при помощи портала egov.kz, мобильного приложения ЕgovМоbile, телеграм-бота eGovKzBot2.0 и социальных сетей Facebook и Vk.
График работы ЦОНов для юридических лиц – с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в субботу – с 9.00 до 14.00.
Список ЦОНов для обслуживания юридических лиц:
Отдел №1 по обслуживанию населения, г. Усть-Каменогорск, ул. Сатпаева, 34/2;
Отдел №2 по обслуживанию населения, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 99/1;
Отдел №3 по обслуживанию населения, г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 37а;
Специализированный центр по обслуживанию населения, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 203/3;
Отдел по обслуживанию населения, г. Аягоз, ул. Дүйсенова, 102/1;
Отдел по обслуживанию населения, г. Риддер, ул. Семипалатинская, 12;
Отдел Глубоковского района по обслуживанию населения,
п. Глубокое, ул. Поповича, 22;
Отдел Жарминского района по обслуживанию населения, п. Калбатау, ул. Достык, 98;
Отдел Зайсанского района по обслуживанию населения, г. Зай-сан, ул. Сатпаева, 27в;
Отдел Алтайского района по обслуживанию населения, г. Алтай, ул. Стахановская, 39;
Отдел Кокпектинского района по обслуживанию населения,
с. Кокпекты, ул. Аблайхана, 19;
Отдел Курчумского района по обслуживанию населения, с. Курчум, ул. Б. Момышұлы, 77;
Отдел Катон-Карагайского района по обслуживанию населения, с. Катон-Карагай, ул. Жанпеисова, 19;
Отдел Тарбагатайского района по обслуживанию населения,
с. Акусат, ул. Кабекова, 19;
Отдел Уланского района по обслуживанию населения, п. К. Кайсенова, ул. З. Ахметова, 5/1;
Отдел Урджарского района по обслуживанию населения с. Урджар, ул. Аблайхана, 49Б;
Отдел Шемонаихинского района по обслуживанию населения, г. Шемонаиха, 3 мкр, 12.