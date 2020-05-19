Открываются ЦОНы

18 мая в Усть-Каменогорске открылись четыре центра для обслуживания малого и среднего бизнеса, один из них – спецЦОН для автовладельцев.

Также ЦОНы для юридических лиц открыли в тринадцати районных центрах.

Прием документов осуществляется при условии предварительного бронирования очереди по номеру 1414 или через специальный сервис на портале egov.kz, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и социального дистанцирования.

Для качественного и оперативного оказания государственных услуг филиал госкорпорации «Правительство для граждан» по ВКО рекомендует предпринимателям иметь при себе полный пакет документов, а также соблюдать масочный режим в ЦОНах.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм сотрудники филиала также работают в масках и перчатках.

Стоит отметить, что физические лица продолжат получать государственные услуги в онлайн режиме при помощи портала egov.kz, мобильного приложения ЕgovМоbile, телеграм-бота eGovKzBot2.0 и социальных сетей Facebook и Vk.

График работы ЦОНов для юридических лиц – с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в субботу – с 9.00 до 14.00.

Список ЦОНов для обслуживания юридических лиц: