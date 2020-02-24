Отечественное в приоритете

На 1,6 трлн тенге произведено продуктов питания в Казахстане.

Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров доложил о ситуации с производством продуктов питания в стране.

– Государство оказывает поддержку развитию аграрного сектора в целях увеличения объемов производства, повышения урожайности и качества производимой продукции, загрузки производственных мощностей предприятий по переработке сельхозпродукции и обеспечения их отечественным сырьем, – сказал Айдарбек Сапаров.

Он сообщил, что в 2019 году произведено продуктов питания в денежном выражении на 1,6 трлн тенге, что к соответствующему периоду 2018 года составило 99,7 процента.

МИА «Казинформ»