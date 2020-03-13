Отец великого поэта

В Семее открылась выставка, рассказывающая о жизни отца Абая Кунанбая Оскенбайулы.

В Государственном заповеднике-музее Абая «Жидебай-Борили» открылась выставка «Көрегенді көсем, парасатты шешен, ел қамқоры – Құнанбай». Она знакомит посетителей музея не только с творчеством Абая, но и рассказывает о жизни и дея-

тельности его отца Кунанбая Оскенбайулы.

Кунанбай был бием, старшим султаном и видным общественным деятелем. Его отец Оскенбай Ыргызбайулы также был авторитетным властителем из рода Тобыкты. Кунанбай сначала возглавлял небольшой аул, а затем был избран волостным управляющим и правил родом Тобыкты. Со временем стал старшим авторитетным султаном. О судьбе его как нельзя точно рассказывают исторические экспонаты, собранные в фондах музея и представленные на этой выставке. Среди них личные вещи Кунанбая – его серебряный пояс и головной убор – такия. Всего в экспозиции представлено около 70 экспонатов.

– Сегодня мы проводим выставку, приуроченную к празднованию 175-летнего юбилея Абая, и говорим о его отце – великом бие и видном общественном деятеле Кунанбае, – подчеркнула ведущий научный сотрудник музея Нурсулу Санакбеккызы. – На ней представлено много экспонатов, отражающих быт того времени. В том числе личные вещи Кунанбая Оскенбайулы и архивные публикации о нем в различных книгах и статьях. Выставка позволит подрастающему поколению ближе ознакомиться с историей казахского народа, с жизнью и творчеством Абая и как можно больше узнать о его отце.

В рамках торжественного открытия выставки состоялась презентация книги академика Ерлана Сыдыкова «Кунанбай».

– Книга повествует о жизни Кунанбая Оскенбайулы и знакомит читателей с историей того времени. Ее будет полезно почитать и подрастающему поколению, – отметил заместитель директора по связям с общественностью музея Абая Турдыкул Касенулы.

Посетить выставку семейчане и гости города смогут в течение года.

Флора Левина

Семей