Отдых без неоправданного риска

С первого июня на территории Восточно-Казахстанской области открывается купальный сезон. Сотрудники Департамента по ЧС напомнили восточноказахстанцам о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах.

Владельцы общественных пляжей, баз отдыха и детских оздоровительных лагерей региона уже активно готовятся к старту долгожданного сезона.

– На территории региона более двух тысяч доступных и пригодных для купания водоемов, расположенных в густонаселенных пунктах или в непосредственной близости от них, – сообщил заместитель начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов. – По решению акимата определено 370 мест, где купание разрешено, на 180 из них оборудованы пляжи. В 64 водоемах купание запрещено.

По информации ДЧС, в прошлом году на водоемах региона погибли 39 человек, большая часть из них, в том числе пятеро детей – именно в период купального сезона. С начала 2020 года в водоемах области уже утонули девять человек.

Чтобы минимизировать вероятность несчастных случаев на воде, сотрудники ДЧС и местных исполнительных органов заранее провели ряд совместных профилактических мероприятий. Работа продолжается. На водоемах устанавливаются запрещающие и предупреждающие знаки, подготовлено и установлено 13 наглядных стендов и баннеров, проводится агитационно-разъяснительная работа с населением, в том числе по радио и телевидению, распространено 228 видеороликов.

– Владельцам баз отдыха и детских оздоровительных лагерей направлено 578 писем, – отметил Дмитрий Титов. – В них содержатся 20 пунктов рекомендаций. Например, что в местах, отведенных для плавания, обязательно наличие буев, а купание детей должно осуществляться в специально огражденных местах.

Кроме того, на всех базах отдыха с собственными пляжами должны работать медицинские пункты и спасательные посты.

– В 2019 году на территории области действовало всего 10 спасательных постов. Теперь, в соответствии с новыми требованиями, на всех пляжах они должны быть оборудованы в обязательном порядке, – сообщил Дмитрий Титов.

Руководители баз отдыха могут подать заявку в департамент, чтобы их сотрудники на безвозмездной основе

прошли обучение в качестве общественных спасателей. Пока поступило 51 подобное обращение.

Заместитель начальника ДЧС области заверил, что перед началом купального сезона проведут проверку готовности всех баз отдыха. В период купального периода продолжится проведение рейдов сотрудниками Департаментов по ЧС, полиции и транспортной инспекции, направленных на соблюдение гражданами правил безопасности на водоемах и при эксплуатации водного транспорта.

– Пока карантинные меры в Восточном Казахстане не сняты полностью, но Главный санитарный врач по ВКО и аким области разрешили сотрудникам баз отдыха готовить их территории к открытию сезона, – пояснил Дмитрий Титов. – Однако запрет выезда на них населения еще сохраняется. Возможно, начало купального сезона по этой причине тоже начнется только после снятия всех действующих ограничений.

Пока же придется довольствоваться городскими пляжами. В Усть-Каменогорске определено два санкционированных места для купания: пляж на территории парка «Самал» и пляж «Голубые озера» на территории природно-ландшафтного музея-заповедника.

Старший офицер УЧС областного центра Валентин Литвиненко отметил, что постановлением областного маслихата в областном центре определено восемь несанк-ционированных мест купания. Среди них – протока Иртыша в районе дачных массивов «Колос» – «Урал», водоем в районе ВКГТУ им. Д. Серикбаева, берег реки Иртыш в районе Левого берега, водоемы в районе Самарского шоссе и поселка Лесхоз. Нельзя также купаться в реке Иртыш в районе Усть-Каменогорской ГЭС, протоке Иртыша в районе КНМ (котлованы) и водоеме в районе поселка Бабкина Мельница.

Было особо отмечено, что за купание в этих местах сотрудники полиции могут привлечь нарушителей к административной ответственности.

– Статья номер 364 («Нарушение правил общего водопользования») Административного кодекса РК предусматривает ответственность за купание в неположенном месте, – отмечает Дмитрий Титов. – Этой статьей предусматривается сначала предупреждение, за повторное нарушение в течение года грозит штраф в размере до двух МРП.

Котлованы в районе КНМ – излюбленное место отдыха устькаменогорцев, а в купальный период там всегда многолюдно. Многие устькаменогорцы считают, что в этом месте давно пора оборудовать пляж, ведь, несмотря на все запреты, люди все равно продолжают приходить на водоем. Ситуацию прояснил Дмитрий Титов.

– Котлованы в районе КНМ – это частная территория, она принадлежит комбинату нерудных материалов и является его промышленной площадкой, – отметил он. – Находиться отдыхающим там нельзя, поэтому в течение купального сезона этот объект будет под особым наблюдением.

В прошлом году в Усть-Каменогорске зарегистрировано пять случаев гибели на воде. Все они произошли в несанкционированных местах, где купание запрещено, о чем предупреждают запрещающие знаки. Спасатели особо подчеркивают, что этой печальной статистики можно было бы избежать, если бы граждане относились к соблюдению требований ответственно.

– Люди чаще гибнут именно в таких местах, потому что там нет спасательных постов и оградительных буев, – отмечает Валентин Литвиненко. – Дно не проверено, не учитывается скорость течения. Такой отдых – неоправданный риск! Также важно не оставлять детей без присмотра даже в разрешенных для купания местах.

Дамир Омаров

Дмитрий Франчук