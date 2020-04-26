Отдыхать некогда

Общественники не сидят сложа руки. Во время режима чрезвычайного положения они продолжают оказывать помощь и поддержку всем восточноказахстанцам.

Деятельность Общественного совета ВКО как никогда активизирована. Введение режима карантина и действие ограничительных мер в городах и районах области вызывают много вопросов среди населения. Им всегда готовы помочь руководители и члены рабочих экспертных групп.

– Сейчас мы работаем удаленно. В последнее время чаще поступают звонки по поводу бесплатного лекарственного обеспечения, – говорит руководитель рабочей экспертной группы по вопросам здравоохранения Татьяна Чернышова. – В результате выявлена потребность в ряде препаратов у больных сахарным диабетом. Мы отправили соответствующее письмо в уполномоченные органы для принятия мер и обеспечения пациентов в полном объеме.

Члены рабочей экспертной группы проводят мониторинг ценообразования лекарственных препаратов в аптеках Усть-Каменогорска. Основной акцент в этом вопросе они делают на обращения горожан об отсутствии тех или иных лекарств и завышенной цене.

О том, как осуществляется деятельность рабочей экспертной группы по защите прав граждан с особыми потребностями, рассказала руководитель РЭГ Ольга Кузовлева.

– Мы продолжаем усердно трудиться, так как категория граждан, с которой мы работаем, в настоящих условиях нуждается в особой защите и помощи, – отметила Ольга Кузовлева. – Консультируем их в формате онлайн, рассказываем, на какую помощь они могут претендовать и как нужно вести себя в сложившейся ситуации. Было много звонков по поводу получения социальной выплаты в размере 42500 тенге.

Поступают в их адрес и письменные обращения. К примеру, жители Семея интересуются графиком и условиями работы социальных работников в период режима ЧП. Вопрос решается совместно с городским отделом занятости и социальных программ.

– Самое главное – чтобы население не создавало ажиотажа и понимало, что все постепенно решится. Люди с ограниченными возможностями здоровья по всей области уже получают помощь от государства, а также благотворительных организаций, которые активно включились в работу, – добавила Ольга Григорьевна.

Кроме того, рабочие экспертные группы продолжают свою деятельность по вопросам экологии, нравственности и духовного согласия, реализации государственной молодёжной политики, развития малого бизнеса, устойчивого развития и инициатив прозрачности добывающих отраслей. Не упускают из вида вопросы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и состоящих на учете служб пробации и ювенальной полиции по ВКО.

У каждого жителя региона есть возможность обратиться в общественную приемную Общественного совета ВКО, используя социальные сети. Направить свой вопрос руководителям рабочих экспертных групп можно, оставив сообщение на странице @poleznyi_sovet_vko в Instagram или в группе «Общественный совет ВКО» в Facebook.

Гульжан Естаева