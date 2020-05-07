Отдать швартовы!

В Усть-Каменогорске скоро можно будет прокатиться на прогулочных катерах.

Движение по реке Иртыш будут осуществлять три катера: «Звезда», «Ласточка» и «Чайка». Эти судна пока пришвартованы у пирса на Речном вокзале, и после снятия ограничительных мер по предупреждению распространения КВИ они начнут осуществлять речные прогулки. Первая обкатка уже состоя-

лась, фарватер тоже изучен.

Организаторы проекта – компания «Белалекс» и туристическая фирма «Вояж» предложили оборудовать причал в парке «Самал» – чтобы можно было добираться туда по реке. Аким областного центра Жаксылык Омар одобрил проект и порекомендовал сделать ещё промежуточную остановку в Левобережном парке.

– Первый этап – курс между Речным вокзалом и парком «Самал», – пояснил Жаксылык Омар. – Прорабатывается вопрос по остановке в этнопарке.

Катера могут использоваться не только для пассажирских перевозок, но и для активного отдыха на воде и туризма.

– «Звезда» – двухпалубный катер для семейного отдыха, отличный вариант для корпоративного круиза или торжеств. «Ласточка» – большой комфортный «автобус» на воде. «Чайка» идеально подходит для проведения компанией тематических мероприятий, внутри есть каюта с круглым столом, – рассказывает про суда заместитель капитана водного парка «Белалекс» Ксения Белова. – Все катера оборудованы стацио-нарными мангалами и коптильнями.

Катера имеют осадку 40 сантиметров, благодаря этому есть возможность осуществлять «зеленые стоянки».

– На реке много островов с лужайками, до которых можно добраться только по воде, – отмечает директор компании «Белалекс» Олег Белов. – Сможем подойти к ним на корабле, причалить. Люди останутся там отдыхать, потом их заберем. Это что-то вроде программы выходного дня.

Предполагаемое время осуществления рейсов с 9:00 до 21:00. Стоимость билетов пока не утверждена, она будет зависеть от маршрутов. В будущем также планируется введение услуги «остановка по требованию». Отметим, что подобные речные прогулки были популярны лет 30 назад.

Дмитрий Одинцов

Фото иллюстрационное