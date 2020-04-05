Ответственный подход

В КМС, КСК и кондоминиумах была значительно ускорена раздача населению специальных талонных пропусков.

– К примеру, в наш кооператив собственников квартир входит 19 многоквартирных домов, – отметила председатель КСК «Виноградова-20» Наталья Иунихина. – Как только мы получили постановление из городского акимата, сразу же составили график, чтобы люди могли, не создавая очередей, получить необходимый на период ЧП документ. Наши сотрудники развесили объявления на каждом подъезде, в какое время жителям лучше прийти, а также передали информацию старшим по домам, чтобы они донесли ее до граждан. Шел большой поток людей. Мы работали 2 апреля с 8:00 до 24:00 без перерывов. Несмотря на плотный график, оптимизировали свои возможности. Дополнительно обзвонили всех жильцов, приглашая их вне графика оформить пропуск. Затем, получив в свое распоряжение несколько сотрудников из КМС, сделали поквартирный обход. И даже те граждане, которым не дозвонились или не достучались, не останутся без талонов. Мы оставим пропуска у себя, пока люди их не заберут до 6 апреля.

По словам председателя КСК, аналогичная ситуация сложилась и в других микрорайонах города. Коллеги из кондоминиумов района КШТ организовали передвижные пункты раздачи пропусков.

– Я работаю посменно, – отмечает жительница областного центра Екатерина Возова. – Взяла техпаспорт, получила талон для передвижения на автомобиле по нечетным дням, потому что госномер оканчивается цифрой семь.

По словам Екатерины, осознавая, что все эти ограничения – мера вынужденная и своевременная, приходится мириться с неудобствами. Хотя непривычно ограничивать себя в передвижении. Выходить из дома только по крайней необходимости не больше трех раз в неделю за продуктами или лекарствами, в банк.

– Все мы столкнулись с такой ситуацией впервые, и исполнительная власть отреагировала оперативно, с учетом того, что положение менялось почти ежечасно, – отметил пенсионер из Усть-Каменогорска Андрей Нестеров. – Уверен, нужно просто переждать трудное время, посидеть дома, и все наладится, встанет на круги своя. В 90-е годы нам было труднее. Сейчас, когда есть современные средства связи, разработан алгоритм действий, нас будут держать в курсе всех дел. Важно не паниковать.

С пониманием к принимаемым мерам относится подавляющее большинство жителей областного центра.

– Конечно, весной хочется погулять с детьми на улице, съездить в гости к бабушке, которая живет в районе Алтай, но это еще успеем наверстать, – говорит Олеся Бродовская. – Сейчас важно проявить свою сознательность и ответственность, позаботиться не только о себе и своей семье, но и о своих пожилых соседях.

* * *

В Семее выдача пропусков для передвижения по городу во время режима ЧП завершилась. Как сообщили в городском отделе внутренней политики, пропуска получили более

120 000 семейчан. Жители многоэтажных домов смогли получить разрешительный документ в кооперативах собственников квартир. В частном секторе доставку талонных пропусков обеспечивали 50 автобусов, курсировавших по всем районам города. Сегодня выдача пропусков завершилась. Для тех, кто по какой-то причине не смог их получить, в городском акимате действует телефон горячей линии 56-13-88. Все заявки будут рассмотрены.

Елена Пашке, Флора Левина

Дмитрий Франчук

Усть-Каменогорск, Семей

Областной оперативный штаб напоминает, в ВКО с 2 апреля введены дополнительные ограничительные меры. В Усть-Каменогорске и Семее ЗАПРЕЩЕНО движение личного транспорта в ночное время с 21:00 до 5:00 в будние дни, а также в субботу, воскресенье и праздничные дни.

С 6 апреля с понедельника по пятницу в дневное время передвижение личного автотранспорта осуществляется в соответствии с выданными на квартиру или дом пропусками с учетом чётных и нечётных дней.

Просим пожилых людей и несовершеннолетних не выходить на улицу.

Всем гражданам ограничить передвижение по городу.