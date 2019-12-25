Осторожно! Сход лавины

О правилах поведения в горах рассказали специалисты ВК филиала ГУ «Казселезащита» и ДЧС ВКО.

Многие ждут начала зимнего сезона, чтобы прокатиться на лыжах, сноуборде или просто ледянке. Но не каждый любитель активного отдыха задумывается о правилах безопасности. Одной из угроз в горах может стать сход лавины.

Сотрудники спецслужб считают, что время штормового предупреждения, когда сильный снегопад и ветер, самое подходящее для разъяснительных работ. По логике, число посетителей баз отдыха должно сокращаться, но восточноказахстанцев не остановить. В один из таких дней с отдыхающими и работниками популярных баз отдыха была проведена профилактическая беседа. Раздали памятки, где есть вся необходимая информация.

– Мы вышли в рейд, чтобы еще раз напомнить любителям отдыха в горах, что лавиноопасное время – 3–5 суток после сильного снегопада, оттепель после мороза и сильный ветер, – отметил заместитель руководителя ВК филиала ГУ «Казселезащита» Есимхан Батибаев. – Надеемся, что наши предупреждения примут к сведению.

В Восточно-Казахстанской области насчитывается 230 лавиносборов, которые угрожают 92 различным объектам. Особо опасными являются лавинные очаги вдоль автодорог. В такой зоне находятся поселки Зубовск, Огневка, Каменный Карьер, окрестности Серебрянска, Усть-Каменогорска, Риддера, села Алтынсай и другие.

Спасатели рекомендуют – в случае срыва лавины ускоренным шагом или бегом уйдите с ее пути в перпендикулярном к движению лавины направлении. Также можно укрыться за выступом скалы, в выемке.

Если от лавины невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите положение, подожмите колени к животу и сориентируйте тело по направлению движения лавины. Быстро закройте нос и рот рукавицей, шарфом или воротником. Двигаясь в лавине, плавательными движениями рук старайтесь держаться на ее поверхности, перемещаясь к краю, где скорость ниже.

Когда лавина остановится, постарайтесь создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишат вас необходимых сил, кислорода и тепла. Не теряйте самообладания.

Туристическим группам рекомендуется зарегистрироваться в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. Для регистрации необходимо предоставить информацию о количестве человек, обозначить маршрут движения, контрольные точки и выходы на связь.

Камила Ботагамитова

Фото из открытых источников