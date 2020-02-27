Осторожно, гололед!

В Семее автобусы не вышли на линию. Виной всему дождь со снегом и гололед.

Отменены занятия в школах с 1-го по 11-й класс. На официальной странице акимата Семея в социальных сетях размещено обращение к горожанам:



– В связи со сложными погодными условиями (снег, дождь, гололедица) просим семейчан сохранять спокойствие и внимательность, не выходить без особой необходимости из дома, – говорится в обращении. – Всем работодателям максимально ограничить присутствие сотрудников на улице и их перемещение по городу как на транспорте, так и в пешем порядке. Из-за перебоев в работе городского общественного транспорта следует с пониманием отнестись к возможным фактам опоздания сотрудников на работу. Со своей стороны хотим заверить, что все необходимые меры предпринимаются. Работа городских служб в кратчайшие сроки будет восстановлена в полном объеме.

Флора Левина

Семей