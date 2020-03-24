Оставайтесь дома

Прихожанам рекомендовано воздержаться от посещения культовых сооружений на время режима чрезвычайного положения.

В регионе принимаются меры по обеспечению безопасности от коронавирусной инфекции среди верующих прихожан и в культовых зданиях религиозных объединений. Аким области Даниал Ахметов, а также акимы городов и районов провели встречи с руководителями религиозных объединений по вопросам обеспечения санитарно-гигие-нических норм в культовых сооружениях, воздержания от посещения верующими богослужений, пятничных намазов и отказа от проведения массовых поминальных обедов на период действия ЧП.

По словам руководителя Управления по делам религий ВКО Ануара Абдулдина, в настоящее время культовые здания области переведены в режим ограниченного посещения. Проведение молитв, богослужений и поминальных обедов рекомендовано осуществлять дома.

Соответствующие обращения прихожанам направили главные имамы Духовного управления мусульман Казахстана по Усть-Каменогорскому и Семейскому регионам, епископ Усть-Каменогорской и Семипалатинской епархии Православной церкви. Они призывают верующих граждан ограничить посещение культовых зданий, соблюдать все санитарно-гигиенические нормы и меры защиты от коронавирусной инфекции. Также в социальных сетях размещены видеоролики с обращениями девяти руководителей религиозных объединений региона.

– Мечети и церкви открыты, но прихожанам рекомендовано в этот период воздержаться от их посещения, – отметил Ануар Абдулдин. – Руководители религиозных объединений и верующая часть населения с пониманием отнеслись к временным ограничениям, осознавая, что эти меры в первую очередь предпринимаются для сохранения жизни и здоровья граждан.

Сейчас в культовых сооружениях находятся только руководители религиозных объединений и технические работники, отвечающие за жизнедеятельность этих учреждений. Стоит подчеркнуть, в помещениях осуществляется ежедневная

дезинфекционная обработка.

Гульжан Естаева