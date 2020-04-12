Оставайся дома!

Ученики Глубоковской средней школы им.

Ы. Алтынсарина поддержали республиканский челлендж «Сидим дома».

На личных страницах в Instagram ребята выложили свои рисунки, видеоролики с призывом к сверстникам соблюдать режим самоизоляции.

Как рассказала вожатая школы Елена Базарбаева, инициатива исходила от самих учащихся. Сначала они организовали выставку рисунков, которые посвятили людям, находящимся сейчас на «передовой».

Например, десятиклассница Маргарита Дитлер нарисовала врача, обращающегося к детям со словами: «Мы отказались ради вас от многого – вы откажитесь ради нас от малого!».

Но этим ребята не ограничились. Ученица 9 «А» класса Дания Карагужина записала видеоролик, в котором прочитала стихотворение собственного сочинения. Ученик 3 «В» класса Али Оралханов показал комплекс упражнений, которые можно выполнять в домашних условиях.

Республиканский челлендж набирает обороты. Принимая в нем непосредственное участие, школьники надеются, что их вклад в общее дело поможет преодолеть пандемию.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район