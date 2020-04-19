Осознанный вклад каждого

Гульмира Дилдабекова, заведующая провизорным стационаром:

– Наша работа не из легких, как психологически, так и физически. Мы работаем в режиме 24/7, бригадами. В каждой бригаде по четыре врача – рентгенолог, педиатр, терапевт и анестезиолог-реаниматолог. Все наши врачи мобильны и грамотны.

В апреле получили зарплату и надбавку в размере 425 тысяч, определенную Президентом Казахстана Касым-Жомартом

Токаевым, и очень благодарны за это.

Хочется поблагодарить также областной профсоюз «Сенім» за поддержку. Нам привезли фрукты, телевизор, планшеты, беспроводные наушники и стиральную машину. Такое внимание очень важно для медиков в этот непростой период.

Тогжан Абламбаева, заместитель директора по учебной части КГУ «Общеобразовательная Караульская гимназия», Абайский район:

– Полностью поддерживаю введение ограничительных мер в городах и районных центрах региона. Ради собственной безопасности мы должны соблюдать установленные правила. В школах делают все необходимое для этого.

Учебный процесс в этой четверти ведется дистанционно. Можно уверенно сказать, что педагоги, родители и ученики быстро адаптировалась в новых условиях. Школьники ежедневно получают новые знания, просматривая учебные передачи. Мы наладили связь с учениками и поддерживаем их через социальные сети и мессенджеры. Ребята обеспечены ноутбуками, в этом помогли школы.

Жители районного центра соблюдают все правила безопасности при выходе из дома. Надевают перчатки и маски. В магазинах и аптеках держат необходимую дистанцию друг от друга. Мы с пониманием относимся к временным неудобствам, осознаем, что в сложившейся ситуации есть те, кому сейчас приходится нелегко. Поэтому хочу выразить слова благодарности врачам, которые сейчас находятся на передовой. Борются за здоровье и жизнь каждого пациента.

Каждый из нас должен осознанно внести свой вклад, чтобы поскорее наладилась ситуация в нашей стране и в мире!

Раушан Рысбаева, главный эпидемиолог Глубоковской районной больницы:

– Ситуация в мире с распространением коронавирусной инфекцией остается серьезной. Анализ показывает: в странах, где своевременно принимают меры, ограничивают массовое пребывание людей в общественных местах и на улицах, удается сдерживать распространение вируса. Поэтому считаю, что введенные ограничения – вынужденная, но своевременная и крайне необходимая для безопасности наших сограждан мера.

Руководство Глубоковского района делает все необходимое для недопущения распространения коронавирусной инфекции. В этом важна и поддержка населения. Жители должны осознанно и с полной ответственностью соблюдать санитарные и ограничительные требования. Многим они могут показаться избыточными и для кого-то даже стать серьезным испытанием, однако именно такие шаги являются самыми эффективными в борьбе с пандемией.

Не стоит умалять опасность коронавируса, но и поддаваться панике никаких оснований нет. Давайте преодолеем этот жизненный этап достойно!