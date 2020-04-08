Осознанная защита

Эффективное противостояние распространению вируса зависит от трех составляющих – гигиены, самоизоляции и дисциплины.

В Казахстан вирус пришел гораздо позже, чем в другие страны мира, и в этом у нас большое преимущество. Проанализировав ошибки в борьбе с коронавирусом, совершенные в других государствах, мы должны исключить вероятность их повторения. Первым лицом к лицу с опасным заболеванием встретился Китай. И первым, приняв все необходимые меры, вышел из неравного боя победителем. Что помогло пресечь распространение болезни на такой густонаселенной территории? Соблюдение правил гигиены, карантин, всеобщая дисциплина, осознание ответственности за судьбу своих соотечественников.

На контрасте – ситуация в некоторых европейских государствах. Второй в мире по размеру очага распространения вируса и количеству инфицированных стала Италия. Даже высокий уровень развития медицины не помог справиться с последствиями вышедшей из-под контроля ситуации. Во многом тому поспособствовал ряд факторов. В первую очередь – игнорирование свободолюбивыми итальянцами требований и правил соблюдения ограничительных мер. О чем многие из них потом с сожалением рассказывали на своих страницах в социальных сетях.

А вот в Германии дисциплинированные немцы не только самоизолировались по требованию властей, но и чутко следят за строгим исполнением введенных ограничений своими соседями. И если такой факт выявляется, немедленно сообщают об этом в контролирующие органы. Тем самым оберегая не только себя, но и всех сограждан. Про обязательное ношение масок и частое мытье рук в этой стране напоминать не приходится. Все выполняется по умолчанию. В результате – распространение вируса стало управляемым.

Вернемся в Восточно-Казахстанскую область. Руководство региона своевременно ввело все необходимые ограничения, чтобы максимально сократить вероятность дальнейшего распространения вируса, выявленного у жителей Семея и Усть-Каменогорска. Однако не все жители двух крупнейших городов региона со всей серьезностью отнеслись к принятым мерам.

Прошедшие выходные дни стали ярким тому подтверждением. Несмотря на ограничения, устькаменогорцы, обрадовавшись наступлению тепла, не только сами вышли на прогулку на улицы города, но и вывели на игровые площадки детей. Некоторые даже без защитных масок! В социальных сетях ведутся горячие обсуждения, что детям нужно гулять на свежем воздухе и их трудно в такую погоду удержать дома. К беседе подключаются владельцы собак, поддерживая родителей в этом вопросе и рассказывая о том, что и их питомцам требуется выгул на дистанции не менее 10 км.

Про автовладельцев – отдельная тема. В выходные дни, не обращая внимания на запрет передвижения на личном транспорте, самые дерзкие разъезжали по городу на высоких скоростях, разгоняясь на опустевших трассах. Даже штрафные санкции не испугали их и не заставили оставить на парковке свое авто на два выходных.

Целью номер один для жителей двух городов в эти дни стало заполучить любыми путями заветный пропуск на передвижение, так называемый «вездеход». Он превратился в знак особой привилегии, хотя по правилам предназначается лишь сотрудникам организаций, обеспечивающих жизнедеятельность в городах. Позабыв о том, что люди, которым он выдан по производственной необходимости, будут рисковать своим здоровьем ради нас всех. А тот, кто пытается «пробить» его «по блату», по собственному желанию не дорожит своей жизнью и жизнью близких.

Эти два дня ярко продемонстрировали сознательность наших граждан. Вернее, ее отсутствие у некоторых из них. В выходные дни в ходе рейда по областному центру аким ВКО Даниал Ахметов увидел яркие примеры недисциплинированности и игнорирования некоторыми гражданами введенных ограничений согласно действующему режиму ЧП.

– В соответствии с моим распоряжением движение частного транспорта в ночное время должно было не просто ограничиться, а быть приостановленным, – подчеркнул глава региона. – Но, к сожалению, я увидел неисполнение этих требований нашими земляками. Поэтому дал поручение принять самые строгие меры к нарушителям. Обращаюсь к восточноказахстанцам с просьбой с пониманием отнестись к этой серьёзной ситуации. Коронавирус не терпит недисциплинированности, его можно остановить только совместными усилиями. Призываю жителей Усть-Каменогорска и Семея быть более дисциплинированными и сохранять спокойствие.

Как можно противостоять вирусу, если каждый из нас не способен справиться сам с собою? Сейчас не время демонстрировать свое пренебрежение к установленным правилам. Следует их строго выполнять ради своей семьи, своих близких, своих друзей и знакомых. Готовы ли вы взять ответственность на себя, если с ними случится что-то непоправимое?

Зачем все так усложнять, ведь от каждого требуется совсем не много – тщательно мыть руки, носить защитные маски, оставаться дома и стать на этот период дисциплинированными.

Наталия Подлужная

Бакытгуль Бельбаева