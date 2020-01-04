Особое настроение

Малыши из специализированного дома ребенка доказали взрослым, что чудеса случаются.

В Усть-Каменогорске в специализированном доме ребенка прошел новогодний утренник. Переступив порог актового зала, можно было сразу же окунуться в праздничную атмосферу: яркая иллюминация, красочные украшения и, конечно же, зеленая пушистая красавица. Однако особое сказочное настроение создавали сами воспитанники и гости учреждения.

Ребята в костюмах снежинок, гномиков, зайчиков и мышек показали зрителям все свои таланты. Юные дарования вместе с воспитателями создали на сцене целую театральную постановку, водили хороводы, отгадывали загадки, пели, танцевали и читали стихи. Главное – своими усилиями детвора умудрилась «спасти» праздник – вовремя отыскав Снегурочку и Деда мороза, а еще в завершение зажечь огоньки на ёлке. Происходящим событиям искренне умилялись взрослые, не скрывая своих улыбок. После представления последовало традиционное чаепитие и вручение подарков.

– В канун Нового года и взрослые, и дети ждут волшебства. В этот день к нам пришло много гостей, чтобы поддержать ребят и разделить с ними радость. Дети очень счастливы. Они с нетерпением ждали гостей и подготовили для них творческие номера, – отметила директор дома ребенка Гульнар Даниярова. – Хочу пожелать нашим воспитанникам счастливого детства и чтобы каждый из них нашел свою семью в новом году. Также желаю благополучия и успехов нашим постоянным гостям и спонсорам.

Своими впечатлениями поделилась и маленькая Лера. Девочке очень понравился праздник, а особенно петь и танцевать, ведь к выступлению она готовилась очень долго и ответственно.

Отметим, на данный момент в Специализированном доме ребенка города Усть-Каменогорска воспитываются 82 малыша.

Ания Есмухамет