Социальные выплаты в размере 42500 тенге получили свыше 280 тысяч жителей ВКО.

В период введенного чрезвычайного положения в стране в Восточном Казахстане особое внимание уделено социальной поддержке и защите уязвимых категорий граждан.

По информации руководителя Управления координации занятости и социальных программ Жас-улана Сарсебаева, в рамках первого этапа акции «Біз біргеміз!», инициированной Главой государства и партией Nur Otan, более 29 тысяч жителей области получили помощь на общую сумму

1,5 млрд тенге. Также в апреле дополнительно из бюджета направлены средства для предоставления продуктово-бытовых наборов 77 тысячам граждан.

– На нашем особом контроле находится вопрос по работе с обращениями на получение социальной выплаты в размере 42500 тенге людям, оставшимся без работы в период ЧП. На данный момент помощь назначена 289 тысячам восточноказахстанцев. Из них порядка 281 тысячи уже получили выплаты. Хочу отметить, что заявление на получение социальной выплаты в размере минимальной заработной платы можно подать посредством нескольких сервисов, а именно e-gov.kz, 42500.enbek.kz, telegram-bot: VKO42500Bot, – рассказал Жасулан Сарсебаев.

Во всех отделениях регионального филиала АО «Казпочта», отделах и центрах занятости городов и районов на информационных стендах размещены пошаговые инструкции подачи заявлений в онлайн режиме. Вместе с тем запущен единый колл-центр по Восточно-Казахстанской области 8/7232/405-716, ориентированный на дистанционное сопровождение для получения социальной выплаты.

В целях оперативного обслуживания граждан количество специалистов банков второго уровня и почтовых отделений по области увеличено в 1,5 раза, рабочее время БВУ и почтовых отделений также продлено с 8.00 до 21.00 часов ежедневно и без

выходных.

Вместе с тем в настоящее время банки второго уровня, в том числе Kaspi Bank и Сбербанк, создали сервисы по открытию счетов (IBAN) через мобильные приложения.

Дарья Антон