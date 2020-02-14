Особенности национальной охоты

Республиканское состязание беркутчи стало первым масштабным мероприятием в рамках празднования 175-летнего юбилея Абая.

В Абайском районе Восточно-Казахстанской области завершился республиканский чемпионат беркутчи (кусбеги), приуроченный к 175-летнему юбилею великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы.

Девиз турнира – «Қансонарда бүркітші шығады аңға» («С первым снегом беркутчи выходит на охоту» – название одного из стихо-

творений Абая). Состязания прошли на окраине села Карауыл, в местности под названием Карауылтобе. Именно здесь проходили главные мероприятия, посвященные 150-летнему юбилею Абая в 1995 году, здесь же будут разворачиваться основные массовые мероприятия, приуроченные к 175-летию великого мыслителя.

В соревнованиях приняли участие свыше 50 охотников с ловчими птицами из 13 областей и двух городов Казахстана. Самому младшему 11 лет, старшему – 70. Но всех объединяет одно – страсть к любимому занятию. Подавляющее большинство участвующих птиц – более 40 – беркуты.

Состязания проходили в четырех основных турах, в том числе – охоте на зайца, корсака, лисицу и волка. В финальных состязаниях звание лучшего оспаривали между собой трое участников.

Открывая соревнования, аким Абайского района Жаркынбек Байсабыров отметил важность проведения такого знакового события на родине Абая.

– Это первое масштабное мероприятие в рамках предстоящего большого праздника, которое проходит на родине поэта, просветителя, общественного деятеля, основоположника казахской письменной литературы Абая Кунанбайулы, – подчеркнул он. – Мы все хорошо знаем, что в его произведениях ярко отражены события, связанные с охотниками-беркутчи.

ВСЕ ПО ПРАВИЛАМ

На чемпионате были выдвинуты определенные требования к участникам. Сначала они должны были пройти предварительный этап, где судьи оценивали снаряжение и одеяние. Затем один участник отходил на расстояние 500 метров, а его ассистент снимал томага (колпак на голову) с птицы и отпускал ее. Пернатый хищник должен среагировать на зов хозяина и сесть ему на руку. Во втором туре кусбеги сами выпускали своих питомцев и звали обратно к себе на руку. Затем всадники на лошади тащили на веревке чучело лисицы, а пернатые охотники атаковали. Только после этих упражнений определились финалисты турнира.

Более серьезный этап – охота на зайца. Охотник поднимался вверх по склону холма и оттуда отпускал свою птицу, которая должна настигнуть добычу и ждать, пока не подбежит хозяин. Затем лучшие из лучших состязались в ловле корсаков и лисиц. Как отметили организаторы, это тоже хищники, причем клыкастые, и к ним нужен очень осторожный подход. По словам судьи соревнований, исполнительного директора Республиканского общественного объединения «Федерация «Қыран» Багдат Муптекекызы, важно соблюдать меры предосторожности, чтобы птицы не пострадали.

– Охота на этих хищников может быть опасной для неопытных беркутов, их могут покусать, травмировать, – пояснила она. – Поэтому тур проводится именно в финальной части.

Все звери – потенциальная добыча беркутов – были заранее отловлены местными охотниками и содержались в металлических контейнерах.

ЧИПОК ВСЕМ ПОКАЖЕТ

Как оказалось, к суперфиналу трое участников подошли с одинаковыми баллами. Судьям пришлось провести дополнительный раунд. Хозяин звал беркута на руку теперь уже на расстоянии 700 метров. По его итогам определился победитель. Им стал Ермухан Байетбай из Алматинской области. Второе место занял его земляк и соратник Алмас Сейтжан, третье – Арман Кошкаров из Атырауской области. К сожалению, никому из участников, представляющих ВКО, не удалось попасть в призеры.

В соколиной охоте лучшим стал Бакдаулет Бабажан из Жамбылской области. Второе место занял Медет Шалипов из Алматинской области. Тройку замкнул Сармат Абдулкаримулы из Атырау.

Среди участников по охоте с ястребом сильнейшим стал Серикболсын Жалгас-улы из Жамбылской области. Второе место – за Бекасылом Сейтжаном из Алматинской области. Ерасыл Серикбек-

улы, приехавший на чемпионат из столицы Казахстана, занял третье место. К слову, Ерасыл Серикбекулы является самым молодым участником турнира. Ему всего 11 лет. Приехал он на соревнования с отцом, который также принимал участие в состязаниях с беркутом.

– Мой ястреб тоже очень молод, можно сказать, еще совсем птенец, – говорит подросток. – Я его назвал Чипок, ему всего четыре месяца, но он уже может охотиться на голубей и другую мелкую птицу. К следующему чемпионату он подрастет, и думаю, мы покажем более серьезный результат.

Победителей и призеров поздравил заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алишер Мархабат. Им вручены ценные призы и денежные сертификаты.

Всех участников турнира, а также представителей СМИ, оказывавших информационную поддержку мероприятию, отметили почетными грамотами и памятной медалью от акима Абайского района.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ НЕБА И ЗЕМЛИ

Кульминацией мероприятия стали зрелищные соревнования по охоте на волка. Этот вид промысла не входил в состязательный процесс и был лишь показательным выступлением. Решились выставить своих питомцев против серого и опасного хищника только двое участников.

Первым в сторону волка выпустил своего питомца беркутчи из Жамбылской области. Птица немного покружила, но на атаку не решилась.

– Беркут очень умён, – прокомментировал координатор турнира. – Он не станет нападать на крупную добычу, если не уверен в своих силах и возможностях.

Затем был выпущен подопечный участника из Урджарского района ВКО. Беркут, недолго думая, опустился на зверя и прижал его к земле. Волк был повержен, но остался жив. Из цепких когтей грозной птицы его освободили люди и поместили обратно в клетку.

Беркут против волка – очень зрелищное противостояние неба и земли. В естественной природе увидеть такую схватку практически невозможно.

Если говорить о том, кто из них сильнее, то охотоведы уверены, что беркут. По их мнению, хорошо подготовленная птица может за одну охоту уничтожить до двух-трех серых разбойников. Волк физически на беркута никак не может напасть, поэтому атака здесь возможна только с воздуха.

Острота зрения беркута превосходит человеческую в восемь раз. К примеру, он способен с высоты 1000 мет-ров разглядеть мышь. Беркут имеет очень мощные когти и славится своей «мертвой хваткой». Может поднять в воздух любое животное весом до 20 килограммов и даже способен свернуть шею волку.

ТРАДИЦИЯ ВОЗРОЖДАЕТСЯ

По словам Багдат Муптекекызы, для наших предков охота с ловчими птицами была частью национальной культуры. Прирученных беркутов, соколов-балобанов и ястребов держали почти в каждом дворе.

Как известно, издревле человеку в нелегком труде добывания пищи, в сельском хозяйстве и особенно охоте помогали животные. Когда говорят об охотничьих животных, чаще всего вспоминают собак. Но наряду с ними, наши предки использовали и ловчих птиц. Традиция охоты с прирученной хищной птицей зародилась очень давно, но сейчас она сохраняется лишь в некоторых странах. Одной из таких является Казахстан. В состязаниях беркутчи демонстрируют навыки обучения птицы, умение управлять своим питомцем, показывают слаженную работу во время охоты. Искусство охоты и воспитания ловчей птицы передается из поколения в поколение.

– Исторически беркутчи всегда пользовались большим уважением, – рассказывает Багдат Муптекекызы. – Сегодня охота с беркутом или соколом носит уже не промысловый характер, она стала захватывающим спортивным зрелищем – национальным видом спорта с утвержденными правилами.

По мнению орнитологов, приручить, воспитать и тренировать ловчих птиц может не каждый. Для этого нужен особый дар.

– Занятие это не из легких, – говорит участник турнира Асан Абдразаков из Карагандинской области. – За птицей нужно ухаживать круглый год и постоянно совершенствовать ее навыки.

По его словам, беркутов кормят исключительно мясом. К примеру, взрослая особь за год съедает одну лошадь. Кормят их только с руки, гладят и разговаривают с ними. Никогда птиц не сажают в клетку или другое тесное помещение.

Сам Асан является младшим братом известной кусбеги Макпал Абдразаковой – единственной в Казахстане девушки-беркутчи.

По информации Багдат Муптекекызы, первый международный турнир беркутчи прошел в 1988 году в Алматы на центральном стадионе при содействии небольшого количества энтузиастов. Сейчас в Казахстане насчитывается свыше ста кусбеги. Для сравнения, среди казахов, проживающих в Монголии, их число, по данным 2013 года, доходило до 400. Но постепенно в нашей стране эта древняя традиция возрождается.

Стоит отметить, что в ходе турнира двум лисам удалось перехитрить своих оппонентов и улизнуть в степь. Остальных зверей после ветеринарных процедур отпустят обратно в природу, кроме волка. Он, скорее всего, станет обитателем одного из зоопарков области.

Ерик Абитов

Тлеубек Шаяхмет

Абайский район