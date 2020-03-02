Основы благополучия

Реализация комплексного плана развития приграничных районов придаст новый импульс социально-экономическому росту и позволит решить многие злободневные вопросы.

Аким ВКО Даниал Ахметов встретился с жителями Тарбагатайского района, чтобы обсудить план развития на предстоящие пять лет.

По поручению главы региона специально созданная рабочая группа провела анализ социально-экономического развития пяти приграничных с КНР районов области за истекшие пять лет. Это Тарбагатайский, Зайсанский, Курчумский, Катон-Карагайский и Урджарский районы. Согласно проведённому анализу областными управлениями разработан комплексный план их развития на 2020 – 2024 годы.

– В приграничных с Китаем районах проживает 194 тысячи человек, – отметил Даниал Ахметов. – Это порядка 14 процентов населения области. – Вместе с тем в них наблюдается отток и снижение количества жителей. Наша задача – решить эту проблему. В предстоящие пять лет будем развивать малый и средний бизнес, сферу АПК, проведем модернизацию инженерно-коммуникационной инфраструктуры и социальных объектов.

Общий объем инвестиций для этих целей составляет

207 миллиардов тенге. В том числе на развитие Тарбагатайского района предусмотрено 34,5 миллиарда бюджетных средств и частных инвестиций. Из них 5 миллиардов тенге будут освоены в текущем году.

В рамках комплексного плана в сферах агропромышленного комплекса, здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, туризма, дорожно-транспортной инфраструктуры для решения проблем и улучшения качества жизни населения здесь будет реализовано 174 крупных проекта.

ОБНОВЯТСЯ ШКОЛЫ

На развитие сферы образования Тарбагатайского района выделят 1,4 млрд тенге. Об этом сообщила руководитель Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова. По ее словам средства будут направлены на капитальный и текущий ремонт объектов образования в период 2020 – 2024 годов.

В этом году на ремонт семи объектов выделят порядка 382 млн тенге. В 2021 году запланирован ремонт 13 объектов на сумму 506,7 млн тенге. В последующие три года отремонтируют ещё 22 объекта в рамках комплексного плана развития Тарбагатайского района.

На сегодняшний день в районе действуют 73 учреждения образования, в том числе 49 школ, 20 детских садов.

ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ

Местные жители обратились к акиму области с просьбой рассмотреть вопрос о реконструкции действующих и строительстве новых детско-юношеских спортивных объектов. Глава региона заверил, что этот вопрос можно считать решенным. Средства поступят в обязательном порядке в ближайшее время, работы начнутся.

Вместе с тем, по информации руководителя управления физической культуры и спорта Дениса Рыпакова, в Тарбагатайском районе действует 225 спортивных объектов.

– Согласно пятилетнему комплексному плану на развитие спорта в районе заложен один миллиард тенге, – сказал Денис Рыпаков. – В следующем году в Аксуате проведут ремонт центрального стадиона на сумму 93,6 млн тенге, отремонтируют здание детско-юношеской спортшколы имени М. Имашева. На эти цели предусмотрено 52 млн тенге. В 2022 году физкультурно-спортивный комплекс в районном центре получит финансирование в размере 354,6 млн тенге.

В 2021 году планируется реализовать еще два проекта – капитальный ремонт центрального стадиона им. Ы. Досханаулы и строительство ФОКа в Аксуате. На 2023 год планируется строительство спортивного модуля в Кокжыре. Строительство ФОКа в селе Тугыл запланировано на 2024 год. Предполагаемые инвестиции из районного бюджета составят 14,8 млн тенге, из областного – 546,6 млн тенге, из республиканского – 448,0 млн тенге.

ЗДОРОВЬЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

О текущем состоянии и перспективах системы здравоохранения рассказал руководитель областного управления здравоохранения Ильяс Мухамеджан. На сегодняшний день медицинские услуги населению района оказывают 65 объектов здравоохранения, в том числе одна центральная районная больница, одна межрайонная больница, 28 врачебных амбулаторий, два фельдшерско-акушерских и 33 медицинских пункта. Население обслуживают 93 врача и 287 средних медицинских работников.

Тарбагатайская центральная районная больница оснащена медицинским оборудованием на 78 процентов, межрайонная – на 93,7 процента.

В течение пяти лет на развитие здравоохранения района будет выделено 1,8 млрд тенге.

В этом году проведен капитальный ремонт межрайонной больницы в селе Акжар на сумму 18,2 млн тенге. Будет осуществлен капитальный ремонт котельной центральной районной больницы села Аксуат. На это выделено 41,6 млн тенге

На улучшение материально-технической базы родильного отделения межрайонной больницы Тарбагатайского района дополнительно направят 211,0 млн тенге. На них приобретут 38 единиц оборудования.

Развитие объектов здравоохранения позволит обеспечить доступность, эффективность, повысить качество медицинской помощи населению.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ…

Как отметил заместитель руководителя УСХ ВКО Ербол Куанышев, предусмотрена модернизация агропромышленного комплекса в районе. В частности, увеличение поголовья скота и развитие растениеводства.

В ближайшие пять лет через АО «Аграрная кредитная корпорация» на заемные средства в размере 12,3 млрд тенге запланирован закуп 29,1 тыс. голов маточного поголовья крупного рогатого скота. Планируется привлечь в оборот дополнительно 4,8 тыс. га пахотных земель и довести их объем до 20,1 га.

В 2019 году объем валовой продукции сельского хозяйства в районе составил 40,9 млрд тенге.

На развитие агропромышленного комплекса Тарбагатайского района в прошлом году выделено 4,1 млрд тенге, в том числе 3,7 млрд тенге субсидий.

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

Встреча проходила дольше отведенного времени, так как желающих обратиться со своими предложениями к главе региона было очень много. По поручению Даниала Ахметова до начала и после мероприятия руководители управлений в фойе Дома культуры организовали прием граждан по личным вопросам. Также жители района получили возможность попасть на личный прием к акиму области после завершения встречи.

– Даниал Ахметов сегодня не просто поговорил и выслушал людей, а решил на месте очень значимые для жителей нашего района вопросы, – отметил председатель Общественного совета района Муратбек Сагатбек. – Более того, к нам приехали все руководители областных управлений. Жители района получили возможность решить свои проблемы, не выезжая в Усть-Каменогорск.

Ерик Абитов

Тлеубек Шаяхмет

Тарбагатайский район