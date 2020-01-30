Основа здоровой нации

Снижение уровня материнской и детской смертности является задачей первостепенной важности для медиков Восточного Казахстана.

Одним из вопросов, которые обсудили на очередном заседании областного акимата, стало оказание медицинской помощи жителям региона.

Согласно информации, озвученной руководителем областного Управления экономики и бюджетного планирования Сауле Улаковой, в 2019 году младенческая смертность в области увеличилась на 3,9 процента; зарегистрировано пять случаев материнской смертности.

Глава региона Даниал Ахметов отметил, что, несмотря на комплекс принимаемых мер по снижению детской и материнской смертности, проблема остается по-прежнему острой.

– В развитие здравоохранения области мы инвестировали порядка 23 миллиардов тенге: в медучреждения закупили суперсовременное оборудование, обучаем врачей за рубежом, внедряем эффективные медицинские технологии. А в итоге картина удручающая, – констатировал Даниал Ахметов.

По его мнению, некогда проведенная реструктуризация маломощных медицинских организаций была ошибкой, которая в настоящее время сказывается на здоровье будущих мам и малышей.

– Сегодня 80 процентов младенцев появляются на свет в перинатальных центрах Усть-Каменогорска и Семея, – отметил аким ВКО. – Это значит, что в основном роженицы вынуждены ехать за сотни километров от дома, чтобы получить квалифицированную медпомощь. Мы когда-то по поручению профильного министерства сделали централизацию лечебных учреждений, что стало удобно для врачей, но никак не для населения. Если бы был результат по снижению показателей смертности, то можно было бы утверждать, что мы идем по правильному пути. Но это, к сожалению, не так.

В этой связи Даниал Ахметов дал поручение Управлению здравоохранения в месячный срок разработать изменения в структуре оказания медпомощи в лечебных учреждениях второго уровня, направленные на охрану материнства и детства.

Бахыт Сарсембаева