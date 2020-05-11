Ориентация на потребителей

В Бородулихинском районе активно идут весенне-полевые работы.

В этом году, по предварительным данным, площади сельскохозяйственных культур в районе составят 324,9 тыс. гектаров, что на 5,9 тысячи больше, чем в прошлом году.

Как сообщили в районном акимате, яровой сев составит 279 тыс. гектаров. Зерновыми и зернобобовыми культурами планируется занять 148,7 тыс. гектаров, а под масличные культуры отвести 130 тыс. гектаров. Посев кормовых культур произведут на площади 44,58 тыс. гектаров.

– В районе ведется работа по диверсификации посевных площадей. То есть мы заменяем традиционные культуры на более продуктивные и востребованные, – отметили в акимате Бородулихинского района. – Будут увеличены посевы сои в шесть раз – до 650 гектаров, кукурузы на зерно – в восемь раз, до 1663 гектаров, рапс будет посеян на площади 128 гектаров.

Для проведения запланированных объемов ярового сева потребуется 22,5 тыс. тонн семян зерновых, 960 тонн масличных культур. Ведется работа по проверке семенного материала. На сегодняшний день проверено и соответствует качеству 96 процентов от общего объема семян. Крестьянские хозяйства стараются приобретать семенной материал высоких репродукций.

Для проведения всего комплекса весенне-полевых работ в районе достаточно тракторов, почвообрабатывающей и посевной техники. В посевной кампании будет задействовано 997 единиц техники и 2193 агрегата. Крестьянские хозяйства заготовят 1840 тонн минеральных удобрений. На сегодняшний день акиматы сельских округов оценивают готовность к весенне-полевым работам на 90–93 процента.

– Объем выделенного дизельного топлива на район согласно квоте составляет 5980 тонн. Определен оператор по поставке дизтоплива по району. Это ТОО «Шығыс Мұнай онімдері». Сейчас ведется прием заявок от сельхозтоваропроизводителей, – пояснили в акимате.

Кристина Кирдяпкина

Бородулихинский район