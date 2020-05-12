Оранжевые жилеты на дорогах

На трассах, соединяющих населенные пункты Курчумского района, активно ведутся ремонтные работы.

По информации дорожной организации ПДУ № 5 КГП «ОблШығысЖол»», производится ямочный ремонт на трассе Курчум – Калжыр. Кроме этого, на участках со значительной площадью повреждения асфальтового покрытия осуществляется маршрутный ремонт, то есть полное перекрытие новым асфальтом.

– К началу мая с помощью автогрейдеров мы успели произвести профилирование (выравнивание) 223 из 314 километров гравийных автодорог, – сообщил главный инженер ПДУ Баглан Уябаев. – Улучшены дороги, ведущие из райцентра в Бурабай, Маралды, Аксуат, Акбулак и Карой. Дорожная техника приступила к профилированию трассы Маркаколь – Акжайляу – Урунхайка – Тоскаин. Более поздние сроки ремонта связаны с особенностью местного климата. Ожидали, когда дорога будет готова к автогрейдерованию.

Наряду с дорожным ремонтом бригады в оранжевых жилетах занимаются заменой дорожных знаков, покраской их стоек, указателей. Одним из крупных проектов в этом году является асфальтирование гравийного участка дороги Каинды – Свинчатка, которым займется КГП «ОблШығысЖол»».

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район