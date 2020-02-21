В Усть-Каменогорске состоялась эвакуационная комиссия на тему «Проведение комплекса мероприятий по приведению в готовность пунктов временного размещения эвакуируемого населения в паводкоопасный период 2020 года».

Вопрос защиты населения – один из главных в период половодья. Особенно, учитывая опыт прошлых лет, когда в 2018 году в городе от последствий паводка пострадали десятки домов и проводились эвакуационные мероприятия с размещением людей в безопасной зоне.

С докладом о состоянии готовности эвакуационной комиссии выступил начальник отделения Гражданской обороны УЧС Усть-Каменогорска Валентин Литвиненко.

Он отметил необходимость детальной проработки имеющихся планов эвакуации, отражения в них подробных схем и алгоритмов эвакуации людей и более подробного указания уровня взаимодействия местных исполнительных органов, служб гражданской защиты, организаций и объектов хозяйствования.

– В паводковый период в Усть-Каменогорске предполагается использование шести эвакуационных пунктов на базе медико-социального центра «Ульба», школ города (основная средняя школа-интернат, средние школы №№ 14, 18, 23, 27) для приема и размещения эвакуируемого населения, – пояснил Валентин Литвиненко.

С информацией о готовности пунктов эвакуации выступили руководители объектов образования. В выступлениях были озвучены меры, принимаемые государственными органами по обеспечению надёжной защиты населения от ЧС, оказанию людям необходимых услуг в местах возможной эвакуации.

– Опыт паводков прошлых лет показал первостепенную важность своевременной эвакуации населения из зон подтопления, оказания людям первой помощи, минимизации ущерба от ЧС, – подчеркнул заместитель акима областного центра Эльдар Толеубеков.

Было также отмечено, что необходимо усилить работу с населением, провести комплекс эвакуационных мероприятий. Это особенно актуально в виду предстоящих тактико-специальных учений РКШУ «Көктем-2020», которые пройдут в поселке Новая Согра 25-26 февраля 2020 года.