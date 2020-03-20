Оптимизм – кредо жизни

Как жить долго и счастливо, знает участник Великой Отечественной войны Михаил Головатюк.

Жизнь Михаила Яковлевича Головатюка складывалась по-разному, но он не унывал даже в самых сложных ситуациях.

– В этом году все мы отметим знаменательную дату – 75-летие со дня Победы в самой страшной войне всех времен и народов, – сказал Михаил Головатюк. – Мне жаль моих товарищей, которые остались на полях сражений. Молодежь сегодня даже представить не может, через что прошло наше поколение. Главное – память об этом великом подвиге жива в сердцах потомков!

Несмотря на трудные моменты биографии, Михаил Яковлевич всегда был жизнерадостным, веселым человеком. Если рассказывать о его жизни, нельзя не упомянуть о детстве в селе Кутулин Иркутской области, где он родился 15 октября 1927 года. В 1943 году в возрасте 16 лет был призван в трудовую армию на строительство железной дороги от Иркутска до озера Байкал.

– В ноябре 1944 года меня призвали в ряды действующей армии, – говорит Михаил Головатюк. – Участвовал в боях против японцев в составе 579-го стрелкового полка, был автоматчиком. После демобилизации в марте 1951 года приехал в Омскую область к родителям. Устроился на работу шофером. А на следующий год отправился в Усть-Каменогорск, работать в плавильном цеху СЦК. Затем перешел в цех рафинации.

Отдав лучшие годы жизни армейской службе в Монголии, защите Отечества от фашистских захватчиков, а также 35 лет – ударному труду на свинцово-цинковом комбинате, Михаил Головатюк не утратил чувства юмора, веры в людей и жизнелюбия. Он не упускает возможности пошутить, сказать меткое словцо, вызвать улыбку у окружающих.

За добрый нрав его почитали не только коллеги, но и друзья, родственники. Вместе с супругой, которой сегодня уже нет в живых, Михаил Яковлевич воспитал троих сыновей. В свою очередь они подарили ему шесть внуков. Есть у него уже пять правнуков. Успехами своих потомков он гордится как своими собственными.

– Чтобы оставаться в тонусе, встаю в пять утра и начинаю делать зарядку, – признается Михаил Головатюк. – Затем готовлю себе завтрак. Как правило, это каша. Суета, домашние хлопоты увлекают в новый день. Ведь все работы по дому я делаю сам. И во дворе навожу порядок, и за огородом смотрю. Как говорится, свой дом не велик, а сидеть не велит. Сколько раз замечал, если заболела поясница, которую я надорвал смолоду, надо срочно поработать, например, снег покидать. Часа полтора потрудился, снег покидал или в огороде покопался, глядишь, не беспокоит!

Михаил Яковлевич добавил, что имеет орден Отечественной войны и ряд других наград, однако самым важным своим достижением считает то, что прожил жизнь честно и по совести, воспитал детей достойными людьми.

Ева Ким

Дмитрий Франчук