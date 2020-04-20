Оперативные меры

В текущих условиях акцент в работе Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка в том, чтобы смягчить негативное влияние режима чрезвычайного положения на заемщиков банков и финансовый сектор в целом.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков на брифинге в СЦК в Алматы.

– Банковский сектор подошел лучше подготовленным к текущим кризисным явлениям, что и продемонстрировала проведенная в 2019 году оценка качества активов банковского сектора, – рассказал он. – Многие проблемы, которые накапливались с 2008 года, были выявлены и урегулированы. Банковский сектор также располагает более высоким уровнем ликвидности. Системная работа по качественному улучшению бизнес-процессов в банках продолжается. В настоящее время Агентство завершает работы по согласованию с банками планов корректирующих мер по результатам AQR.

Олег Смоляков добавил, что для преодоления негативных последствий пандемии коронавируса, поддержания кредитования бизнеса и снижения рисков, связанных с долговой нагрузкой заемщиков, приняты дополнительные антикризисные меры.

Во-первых, введены временные контрциклические меры пруденциального регулирования на период с 30 марта по 30 сентября 2020г.

– Временные меры пруденциального регулирования направлены на высвобождение капитала и ликвидности на кредитование, прежде всего субъектов малого и среднего бизнеса, – уточнил спикер.

Во-вторых, разработана и реализуется Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСБ), на которую выделено 600 млрд тенге.

По словам О. Смолякова, данная программа разработана Агентством совместно с Нацбанком по поручению Главы государства.

– Программа реализуется путем предоставления банками второго уровня льготных кредитов под 8% на 12 месяцев на пополнение оборотного капитала субъектам МСБ, в том числе индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в результате введения чрезвычайного положения. Определены 13 банков участников, которые прошли независимую оценку качества активов (AQR) и имеют в своем портфеле зай-мы субъектам МСБ, – пояснил О. Смоляков.

Как было отмечено, банкам-участникам Программы запрещено использовать выделенные средства на приобретение государственных и негосударственных ценных бумаг, размещение на депозитах в других банках, приобретение иностранной валюты. По данным Агентства, на 14 апреля, то есть за 12 дней с момента реализации Программы, от субъектов малого и среднего бизнеса поступила 1131 заявка на сумму 213,9 млрд тенге, из которых одобрено 92 займа на сумму 41,7 млрд тенге.

– Выработан оптимальный механизм согласования заявок банков на финансирование по Программе, чтобы сократить сроки получения финансирования заемщиками, – добавил первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Он также проинформировал, что в целях поддержки населения, МСБ, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения, Агентством принят ряд оперативных мер. Так, установлен запрет на начисление штрафов и пени за просрочку платежей по всем займам (микрокредитам), а также запрет на начисление вознаграждения по беззалоговым потребительским займам физических лиц, по которым просрочка платежей превышает 90 календарных дней; преду-смотрено приостановление с 16 марта до 15 июня 2020 года выплат основного долга и вознаграждения по договорам банковского займа и микрокредита физическим и юридическим лицам путем отсрочки платежей.

– Данные требования распространяются на все банки второго уровня, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, включая ломбарды, компании онлайн-кредитования, кредитные товарищества, – напомнил О. Смоляков.

По данным финрегулятора, на сегодня задолженность по банковским займам и микрокредитам имеют порядка 5,3 млн граждан на сумму 4,4 трлн тенге и около 26,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 3,9 трлн тенге.

На 14 апреля текущего года подано заявок на отсрочку выплат по займам в совокупности 1,5 млн заемщиков и 12,1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.

Получили отсрочку 1340707 человек на сумму 186,1 млрд тенге и 9 822 субъектов МСБ на сумму 131,4 млрд тенге. На период приостановления выплат прекращается претензионно-исковая работа по заемщикам.