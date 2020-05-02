Опасная беспечность

В регионе за последние дни подтверждены семь новых случаев заражения COVID-19.

По информации областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, в Восточном Казахстане зарегистрированы семь новых случаев коронавирусной инфекции.

В прошлые выходные близкие родственники принимали участие в семейном мероприятии по случаю дня рождения. В результате из восьми человек, бывших на празднике, у семи подтвержден диагноз КВИ. В общем выявлено 83 контактных лица, из них близкие – 26, потенциальные – 57.

Первый случай был зарегистрирован у жительницы Семея 1952 года рождения, она поступила в больницу с диагнозом пневмония и в рамках установленного алгоритма была обследована на КВИ. Результат анализа от 28 апреля, проведенный методом ПЦР, оказался положительным.

После обследования близко контактировавших с ней было выявлено еще шесть случаев, среди них ребенок 2017 года рождения, женщина 1988 г. р., мужчина 1989 г.р., мужчина 1966 года, женщина 1968 г.р. и девушка 1998 г.р.

Ведется эпидрасследование по выявлению и изоляции граждан, которые находились в контакте с заболевшими. По эпиданамнезу, за пределы области, страны они не выезжали.

Всего по Восточному Казахстану на 1 мая 2020 года зарегистрировано 23 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, из них три – завозных, двадцать – местных (в том числе один летальный случай в областном центре). Из них семь случаев зарегистрировано в Усть-Каменогорске, 14 – в Семее и по одному – в Абайском и Глубоковском районах.

Областной оперативный штаб просит жителей Восточного Казахстана строго соблюдать все ограничения карантинного режима. Напоминаем, за безопасность своей и жизни близких людей в первую очередь ответственность несете вы сами.